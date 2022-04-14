نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعزومات رمضان أعملي صينية البطاطس باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة وبطعم لذيذ في المقال التالي

صينية البطاطس باللحمة من الصواني التي تقوم العديد من السيدات بعملها في وجبات الإفطار لأنها وجبة متكاملة وتحتوي على جميع القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعويض الفقد الذي حدث في الصيام، لأن هذه الصينية تحتوي على البروتينات التي يحتاجها الجسم وكذلك النشويات وبعض الخضروات لذلك نحرص دوما على عمل هذه الصينية بأشهى طعم ويمكننا تناول العديد من المقبلات بجانب هذه الصينية مثل الارز والمخللات والسلطات حتى تعمل على فتح الشهية بشكل وتناول كمية أكبر من الطعام. مكونات صينية البطاطس باللحمة ثلاث حبات من البطاطس.

نصف كيلو من اللحمة مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

حبتان من البصل.

كوبان إثنان من عصير الطماطم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر. طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة قومي أولا بتقشير البطاطس ثم تقطيعه إلى حلقات دائرية ثم قومي بغسله جيدا بالماء.

بعد ذلك قومي بتقشير البصل حلقات وتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة.

ثم قومي بعد ذلك بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعي قطع اللحمة بها وضعيها على النار وأتركيها حتى تنضج اللحمة.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضعي بها البصل وقومي بتقليبها جيدا حتى تذبل.

بعد ذلك ضيفي الفلفل الأخضر ثم عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات ثم ضيفي حلقات البطاطس وضيفي شوربة سلق اللحمة ثم ضيفي قطع اللحمة وقومي بتغطية الصينية وأتركيها حتى تنضج لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على حرارة عالية ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون المحمر الذي يجعلنا نأكل كمية أكبر من هذه الصينية وحتى تبدو بشكل رائع.

بعد وصولها لهذا اللون قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بتحضير طبق تقديم وعليكي بتقديم صينية البطاطس باللحمة في هذا الطبق حتى يمكننا تناوله بأشهى وألذ طعم مع المقبلات التي نرغب بتناولها. عمر شويل - جدة لعزومات رمضان أعملي صينية البطاطس باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة وبطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعزومات رمضان أعملي صينية البطاطس باللحمة في الفرن بخلطة رهيبة وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.