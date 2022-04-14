مثل الجاهز طريقة عمل كحك العيد الناعم المحشو بالملبن بطعم دايب دوب وعجينة طرية وبدون تكاليف وطريقة مضمونه 100٪

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تسعي ربات البيوت الى عمل مخبوزات العيد والتي تتكون من البسكويت والبيتي فور والغريبة والكحك الناعم والذي يفضل بعض الناس شرائه بدلا من عمله في المنزل وهذا لعدم معرفتهم بعمل الكحك والذي يكون اما سادة او محشو بالملبن او االبلح العجوة ، لذا هنا سنقوم بعرض مكونات عمل الكحك الناعم بطريقته الاصليه وبمكونات مضمونه في المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف

طريقة عمل كحك العيد الناعم مثل الجاهز

مكونات كيلو الكحك الناعم :

كيلو دقيق

نصف كيلو سمن

ملعقتين من السكر

ملعقة بيكنج بودر

نصف كوب حليب

ربع كوب من السمسم

ملعقة رائحة كحك

رشة ملح

سكر مطحون للتزيين

طريقة تحضير الكحك الناعم :

في وعاء كبير نظيف قومي بوضع كلا من الدقيق والسمسم والسكر والملح والبيكنج بودر ورائحة الكحك ، ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض ثم قومي بوضع السمن فوق الخليط الدقيق ، ثم نقوم بمزج السمنة وخلطها جيدا حتى تتداخل مع الدقيق ثم قومي بااضافة نصف كوب الحليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة في يديكي ، ثم قومي بترك العجين مدة ستين دقيقة لترتاح ، ثم بعد ذلك تشكل العجين الي شكل الكحك الناعم المعتاد والنقش الذي تفضلون ثم رصي الكعك المشكل في صينية الفرن وتخبز في فرن درجة حرارتها هادئه ويترك حتى ياخذ للون الذهبي يبرد ويقدم مرشوش اليه السكر البودر وبالهناء .

طريقة عمل كعك العيد الناعم بالملبن

المكونات :

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو زبدة

ربع كوب ماء دافئ

ربع كوب حليب

ملعقة سمسم

ملعقة خميره فورية

ملعقة رائحة كعك

ملعقة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة سكر

سكر بودر للتزيين

ملبن او عجوة للحشوة

طريقة تحضير :

نقوم بوضع الخميره وماء والسكر في اناء وتترك عشر دقائق لتختمر ،ثم نقوم بااحضار وعاء نظيف اخر نضع فيه الدقيق والسمسم والبيكنج بودر والملح ورائحة الكعك مع اضافة الزبدة ، ثم نقوم بخلط المكونات جميعها حتى تتجانس ثم نضيف الحليب والخميرة والماء الدافئ مع استمرار العجن بيديكي حتى تحصلى على عجينة متماسكة ولينة معك . ثم تترك مدة ٤٠ دقيقة لترتاح، ثم نقوم بااخذ قطعة من العجين ونحشوها بالملبن ثم نقوم بغلقها مره اخرى وهكذا الى ان ترص في صينية الخبز وتخبز في الفرن مدة ١٥ دقيقة حتى ينضج ويكون لونه ذهبي ، ثم يقدم مع السكر البودر .