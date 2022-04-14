تتبيلة الفراخ المشوية على اصولها هتشرفك في عزومة رمضان

تتبيلة الفراخ المشوية على اصولها، من منا لا يعشق الدجاج المشوي بطعمه وتتبيلة الدجاج المشوي المميزة ولكن الطعام الذي تصنعيه في منزلك يكون أنظف ألذ ومضمون أكثر ولذلك سنقدم لكي اليوم تتبيلة الدجاج المشوي مثل تتبيلة أشهر المحال والمطاعم التي تقدم الدجاج المشوي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة لتنعمي أنتي وأسرتك بألذ دجاج مشوي في المنزل، كما سوف نقدم لكم طرق أخرى لعمل الدجاج.

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي:

حبة من الطماطم.

بصلة متوسطة.

10 فصوص من الثوم.

ربع كوب من عصير الليمون.

علبة من الزبادي حجم صغير.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة وسط من صلصة الطماطم.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من الصويا صوص.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير الدجاج المشوي:

أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا ونقوم بقطع الجزء الخلفي منها سلسلة الظهر.

ثم نقوم بإحضار الخلاط أو الكبة أيهما متوفر لديكي.

ثم نضع الطماطم والبصل والثوم وعلبة صغيرة من الزبادي والفلفل الأخضر.

ثم نضيف ملعقة من عسل النحل الأبيض ثم نضيف الصلصة وزيت الزيتون والصويا صوص ثم نضيف الخل وأخيرا نضيف القرفة والبابريكا والكمون والملح والفلفل الأسود والبصل البودر والكركم والكزبرة الجافة.

ثم نقوم بخلطهم جيدا في الخلاط أو الكبة حتى تصبح كل المكونات ناعمة ثم نقوم بتصفية التتبيلة جيدا.

نقوم بوضع الدجاج في صينية ونضع فوقها التتبيلة بعد تصفيتها وندخل التتبيلة تحت جلد الدجاج جيدا ثم نغطيها بإسترتش بلاستيكي ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها ورق ألومونيوم وفوقه ورق زبدة ونضع الدجاج ونضع باقي التتبيلة فوقه.

ثم نغطيها بورقة زبدة وورق الفويل الألومنيوم وندخلها الفرن على الرف السفلي على درجة حرارة 250 درجة مئوية لمدة نصف ساعة ثم نرفعها على الرف الأوسط ونقوم بخفض حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية لمدة ساعة.

ثم نشعل الشواية ونرفع الدجاج على الرف العلوي حتى تأخذ لونا جميلا للشوي ثم تقدم، ويمكنك شوي الدجاج بهذه التتبيلة على الفحم.

خطوات تحضير صينية البطاطس بالدجاج:

تعتبر صينية البطاطس بالدجاج من إحدى أفضل المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير صينية البطاطس بالدجاج.