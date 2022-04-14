نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة الاميرات.. روتين العناية بالبشرة في المنزل وازدادي نضارة وجمال يوم بعد يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التوصل إلى بشرة صحية تخلو من أي عيوب يتطلب المواظبة على روتين العناية بالبشرة في المنزل، فكلما كثر اهتمامنا بالبشرة فهذا يزيد من معدل عدم تعرضها لأي مشكلة، وهذا أهم ما ذكره لنا معظم خبراء العناية بالبشرة.

روتين العناية بالبشرة في المنزل

تتم الطريقة الصحيحة لروتين العناية بالبشرة داخل المنزل من خلال مجموعة من الخطوات، والتي يجب أن تتبع بهذا الشكل الآتي ذكره:

الخطوة الأولى

يتم استعمال جهاز البخار في تلك الخطوة، حتى نقوم بفتح المسام في بداية الأمر، وذلك بهدف التخلص من أي زيوت دهنية عالقة بالبشرة، وبالتالي سيسهل من إعطائها درجة الترطيب المطلوبة، لكن يجب علينا استعمال هذا الجهاز بالشكل الصحيح، حتى تتم عملية العناية بالبشرة بالصورة الصحيحة.

الخطوة الثانية

يتم استخدام مقشر طبيعي للبشرة، حتى نتخلص من الجلد الميت المتراكم بالبشرة، وذلك يتم عن طريق إضافة ملعقة سكر مع العسل وعصير الليمون معًا. بعد ذلك تركهم على البشرة لمدة دقائق، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ.

الخطوة الثالثة

في تلك الخطوة نقوم بإعطاء البشرة التغذية التي تحتاجها، وذلك بالإضافة إلى إزالة البثور السوداء المتواجدة بها، وذلك يتم عن طريق استعمال ماسك بمكونات طبيعية على البشرة، وذلك بهدف إعطاء درجة الرطوبة للبشرة ومنعها من التعرض إلى الجفاف.

الخطوة الرابعة

في تلك الخطوة نقوم بغلق المسام وشد البشرة بالشكل الصحيح. لذلك نقوم باستعمال التونر الصحيح على حسب نوع البشرة، حيث يعمل على التخلص من كافة الزيوت العالقة بالبشرة.

الخطوة الخامسة

نقوم في آخر خطوة باستخدام كريم ترطيب بمكونات طبيعية على البشرة. فيجب عدم استخدام أي مكون كيميائي على البشرة، وذلك بهدف منع تعرضها إلى الحساسية أو التهيج، وهذا هو المطلوب. بينما يفضل استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص روتين العناية بالبشرة في المنزل. والذي كان يشغل أذهان فئة كبيرة من السيدات. وذلك بسبب رغبتهن في التوصل إلى بشرة مثالية خالية من أي عيوب داخل المنزل ودون مواجهة أي صعوبة.