نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن البامية في الفرن على أصوله بمقادير سهلة وبسيطة وبطعم وريحة لذيذة في المقال التالي

تبحث العديد من السيدات عن بعض وصفات المأكولات التي يمكننا عملها في شهر رمضان على الإفطار مثل الطواجن والصواني بمختلف أنواعها، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الطواجن مثل طاجن البامية وطاجن البطاطس باللحمة وغيرها من الطواجن الأخرى المتعددة، ويعتبر طاجن البامية هو من أخف الطواجن التي يمكننا عملها في لتناولها في الإفطار لأنها ذات قيمة غذائية عالية ومفيدة جدا، حيث تعتبر طريقة عمل هذا الطاجن بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وتحتاج إلى بامية ذات ثمرات متوسطة الحجم أو صغيرة حتى تصبح بطعم أفضل. مكونات عمل طاجن البامية في الفرن نصف كيلو من البامية ذات الثمار متوسطة الحجم.

كوبان إثنان كبيران من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من البصل المقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

كمية من الماء.

مكعبان إثنان من المرق. طريقة عمل طاجن البامية في الفرن قومي أولا بتحضير صينية وضعي بها كمية من الزيت وقومي بوضع ثلاث حبات من البصل بعد تقطيعه إلى قطع متساوية وقومي بوضعها في الصينية وضعي عليها نصف ملعقة صغيرة من الملح وقومي بتقليب البصل حتى يذبل.

بعد ذلك قومي بإضافة البامية بعد غسلها وفتحها فتحة صغيرة من الأمام ثم ضيفي معها عصير الطماطم وضيفي إليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وضيفي إليها كمية من الماء مع مكعبان من المرق واتركي هذه الصينية المحتوية على هذه المكونات على النار لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بتحضير طاجن مناسب وقومي بصب خليط البامية في هذا الطاجن وقومي بإدخاله في الفرن.

أتركي هذا الطاجن في الفرن حتى يصبح لونه ذات لون محمر وهو اللون الشهي الذي يقبل عليه جميع الناس، بعد وصوله إلى هذا اللون قومي بإخراجه من الفرن وأتركيه يبرد وبذلك يصبح جاهز لتناوله بأشهى طعم مع أي مقبلات اخرى ترغبين بها مثل الأرز وبعض المقبلات الجانبية. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن البامية في الفرن على أصوله بمقادير سهلة وبسيطة وبطعم وريحة لذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن البامية في الفرن على أصوله بمقادير سهلة وبسيطة وبطعم وريحة لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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