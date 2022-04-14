نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف بالعجوة بمقادير غير مكلفة وبعجينة طرية ألذ من الجاهزة في المقال التالي

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل القطايف في المنزل حتى يستغنون عن شرائه من المحلات الخارجية، وكذلك يبحثون عن الحشوات المتعددة التي يمكننا حشو القطايف بها حيث توجد هناك العديد من الحشوات المختلفة التي يمكننا حشو القطايف بها وهي المكسرات والعجوة وغيرها من الحشوات المختلفة ولكن في شهر رمضان يتوافر في كل منزل العجوة التي تدخل في عمل الكثير من الحلويات المتعددة. مكونات عمل عجينة القطايف بالعجوة كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب واحد من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبة واحدة من البيض.

كمية من العجوة للحشو. طريقة عمل القطايف بالعجوة أحضري وعاء كبير وضعي به جميع المكونات الجافة وهي وضع كوبان إثنان من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تختلط تماما.

بعد خلط المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة حبة واحدة من البيض مع كوب واحد من الحليب السائل مع نصف كوب من الماء وقومي بتقليب هذه المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة شبه سائلة.

أحضري طاسة مسطحة وقومي بمسحها بكمية قليلة من الزيت وقومي بوضعها على نار هادئة الحرارة وقومي بتركها حتى تسخن تماما.

بعد سخونة هذه الطاسة قومي بوضع عجينة القطايف على شكل دائري مع تقليبها بإستمرار حتى تنضج جيدا.

بعد نضجها جيدا قومي برفعها من على النار وقومي بتركها حتى تبرد، وبعد ذلك قومي بتكرار نفس هذه الخطوات مع باقي العجين حتى تنفذ الكمية.

أحضري طبق وقومي بوضع العجوة التي نستخدمها في الحشو ثم أحضري القطايف وقومي بوضع كمية من العجوة وقومي بتقفيلها حتى لا تخرج العجوة نهائيا.

أحضري طاسة عميقة وضعي بها الزيت واتركيه حتى يسخن ثم قومي بقلي القطايف ثم أخرجيها من النار ثم قومي بوضعها في الشربات الذي قومنا بتحضيره بالطريقة التقليدية حتى تتم التحلية ثم قومي بتقديمه بعد ذلك بأشهى طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف بالعجوة بمقادير غير مكلفة وبعجينة طرية ألذ من الجاهزة - ثقفني

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