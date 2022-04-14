القطايف المقرمشة بالكريمة بطريقة بسيطة في المنزل

القطايف تعتبر من الحلويات الشهيرة التي تقدم في شهر رمضان المبارك كما أن القطايف بالكريمة تتميز بطعم لذيذ وحيث يقبل على تناولهاالجميع الكبار والصغار على حد سواء، وإلى أن القطايف يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل القشطة أو ‏بالمكسرات أو الكريمة وتعد الكريمة من الحشوات المميزة عند بعض الناس، ‏وكما أن القطايف من الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر في شهر رمضان المبارك وفي بلاد الشام أيضاً، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القطايف بالكريمة بطريقة بسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القطايف بالكريمة

المكونات:

نصف كوب من دقيق السميد .

أثنين كوب من ماء الدافئ .

أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة من ماء الزهر .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر .

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

أثنين كوب من الكريمة المخفوقة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

كمية من زيت ذرة للقلي .

أثنين كوب من الشربات البارد .

طريقة التحضير :

الخطوة الأولي يتم إحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع نصف كوب من دقيق السميد ثم بعد ذلك يضاف إليهم ثلاث ملاعق كبيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مع الملح وبعد ذلك ضيفي إليهم الماء الدافئ مع ماء الزهر. الخطوة الثانية نقلب المزيج جيداً بإستخدام المضرب اليدوي حتى تختلط كل المكونات مع بعضهم البعض وحتى نحصل على خليط سائل القوام ومتجانس تماماً ثم بعد ذلك قومي بتغطية وعاء العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ثلاث ساعات تقريباً حتى يتخمر العجين تماماً . ‏ الخطوة الثالثة قومي ثم بعد ذلك بإحضار صينية كبيرة ومغطاة بفوطة مطبخ نظيفة ثم قومي بعد ذلك بإحضار مقلاة للعجينة القطايف ثم نضع المقلاة على نار عالية حتى تسخن جيداً ثم بعد ذلك نخفض النار إلى نار متوسطة وبعد ذلك نسكب من عجينة القطايف بإستخدام كمية صغيرة في المقلاة حتى يتكون قرص متوسط في الحجم .

–الخطوة الرابعة قومي بترك قرص العجين في المقلاة بدون تحريك حتى تتكون فقاعات على سطحة ويجف تماماً وينضج ثم بعد ذلك قوميبننقل عجينة القطايف إلى الصينية المغطاة بفوطة المطبخ ونكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية العجينة التي لدينا.

–الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه الكريمة المخفوقة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلبهم جيداً معاً حتى يختلطوا تماماثم قومي بإحضار عجينة القطايف ونضع في المنتصف ملعقة كبيرة من الحشو الكريمة في كل من عجين القطايف ثم نغلق القرص علىشكل نصف دائرة.

-‏الخطوة السادسة قومي بإحضار المقلاة ثم ضعي بها زيت الذرة ونتركها المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت تماماً ثم ضعيالقطايف في الزيت مع التقليب حتى تتحمر القطايف وتصبح لونها ذهبي ثم ‏بعد ذلك ضعي القطايف في الشربات ثم ضعيها في طبقللتقديم وقدميها.