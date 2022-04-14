وصفات تبييض البشرة السمراء بشرتك هتنور من تاني ووداعا مستحضرات التجميل

وصفات تبييض البشرة السمراء في أسبوع تهتم كثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعدها في تفتيح البشرة بشكل آمن بدون أن تتسبب في حدوث تأثير على البشرة عند استخدام أي مركبات على البشرة حتى تصبح بشرتها جميلة ونضرة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تبييض البشرة السمراء في أسبوع.

وصفات تبييض البشرة السمراء

خلطات العسل واللبن

تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض وتفتيح البشرة بشكل آمن.

حيث يتم خلط ملعقة من عسل النحل الأبيض مع ملعقة من الحليب.

ثم تقلب المكونات مع بعضها ثم وضعها على البشرة وتترك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يشطف بالماء البارد ويتم تكرارها ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

تفتيح البشرة بجل الصبار

يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تعالج الكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة وتساعد في نفس الوقت على التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة بشكل آمن حيث يتم قطع ثمرة من الصبار الطبيعي وأخذ هلام الصبار ووضعه على البشرة وتدليكها في الصباح والمساء ويترك طوال الليل على البشرة ويتم تكرارها بشكل يومئ للحصول على نتائج سريعة.

تفتيح البشرة بالحليب البودر

يتم تجهيز ملعقة من الحليب البودر وإضافة ملعقة متوسطة من الترمس المطحون.

ثم وضع عليه قليل من ماء الورد وتقلب المكونات حتى تصبح عجينة متجانسة.

ثم يتم توزيعها على البشرة وتترك حتى تجف تماماً.

وتترك حتى تجف تماماً. بعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر واستخدام هذه الوصفه مرتين في الأسبوع.

وصفات تبيض البشرة السمراء بالنشا

من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج سريعة عند المداومة عليها حيث يتم نقع كوب من الأرز في الماء لمدة ساعة ثم خلط ماء الأرز مع ملعقة من النشا وإضافة ملعقة من الحليب والبودر وتقلب المكونات مع بعضها ثم وضعها على البشرة وبعد أن يجف ويتم شطفه الوجه بالماء ويتم تكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خلطه الحليب وزيت اللوز