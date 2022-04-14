طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة

كفتة البطاطس بالجبنة، والتي تعد واحدة من أشهر الأكلات الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تستغرق وقت طويل بل تعد من أبسط وأسرع الوجبات في التحضير، كما تتميز كفتة الجبن باحتوائها على العديد من البهارات ولذلك يقول البعض أنها ربما نشأت في الهند المعروفة بكثرة استخدامها للبهارات في الوجبات، فحضرتها ربة المنزل بكل بساطة ويسر في العزائم والحفلات ولعائلتها بدون مجهود وغير مكلفة للغاية، فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، فيمكنكم التعرف على طريقة عمل البطاطس بالجبنة في المنزل بكل سهولة.

كفتة البطاطس بالجبنة

يمكنك صنع كفتة البطاطس عن طريق إضافة العديد من المكونات المتنوعة، فيمكنك عملها بالتونة، أو الدجاج، أو اللحم، بالإضافة إلى طرق تقديمها المميزة التي تزين أي سفرة، حيث يمكن تقديمها مع طبق من المكرونة أو بعض السلطات، فهي تزين المائدها كوجبة رئيسية تحتوي على مكونات مغذية للجسم وتمنحه الحيوية والنشاط، وإليكِ مكونات وطريقة عملها في هذا المقال.

المكونات:

6 حباتٍ كبيرةٍ من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

عبوة واحدة كبيرة من الجبن الأبيض المالح، والمقطع إلى مكعبات صغيرة.

ثلاث بيضات.

بقسماط حسب الحاجة.

زيت للقلي حسب الحاجة.

بعض من الخس المقطع.

حبات من الطماطم والخيار والمتقطعة شرائح.

طريقة التحضير:

بعد سلق البطاطس وهرسها جيدًا احضري وعاء كبير وضعي به البطاطس بعد أن تكوني قد هرستيها جيدًا وأصبحت ناعمة بالأداة المتاحة لديكِ، شكلي عجينة البطاطس إلى كرات دائرية متساوية.

قومي بفرد كرات البطاطس عن طريق يديكِ وضعي في نصف العجينة بعض من الجبنة ومن ثم أغلقي العجينة جيدًا على هيئة دائرة.

قومي بغمس كرات البطاطس في الصحن الذي يحتوي على مخفوق البيض، ومن ثم تغطيتها في البقسماط.

ضعي مقلاة كبيرة على النار بها الزيت حسب الحاجة، واتركيه حتى يسخن قليلًا، ثم ضعي كرات البطاطس المحشوة بالجبن به.

اتركي الكرات حتى تحمر أو أن يصبح لونها ذهبيًا، ومن ثم اخرجيها على ورق مطبخ ليمتص الزيت، وضعيها في طبق مع شرائح الخيار والطماطم للتقديم.

أخيرًا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل والتي تعد من أبسط وأسهل المأكولات.