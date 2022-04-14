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إليكي طريقة تسوية اللحوم بسرعة بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك بصفة دائمة، ففي الأوقات التي لا يسعفك فيها الوقت في تسوية اللحمة أو الأطعمة التي تحتاج إلى وقت كبير للتسوية قد تلجأين إلى استخدام حلة الضغط، فحلة الضغط تعمل على تسوية اللحوم في وقت أقل من الوقت الذي تستغرقه عند تسويتها بالطريقة العادية، ولكن في حالة أنه لا يوجد لديك حلة ضغط يمكنك اتباع هذه الطريقة باستخدام مكون السكر الأبيض الذي يساهم في تسريع العملية بشكل كبير. طريقة تسوية اللحوم بسرعة بدون حلة ضغط بدون أي حلة ضغط يمكنك تسوية اللحوم والكوارع بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بوضع وعاء أو قدر معدني كبير على النار وبه كمية وفيرة من الماء حتى أكثر من منتصفها.

بعد ذلك قومي بتقطيع اللحمة المراد تحضيرها إلى قطع صغيرة ثم قومي بوضعها داخل قدر الماء.

اتركي اللحمة تغلي مع الماء ثم قومي بتقليبها داخل اللحم وأضيفي إليها البهارات كورق اللورا والمستكة والحبهان.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السكر الأبيض إلى اللحمة وقلبيها حتى تنضج ويتحول لونها من الأحمر إلى اللون البني.

في نهاية التسوية وبعد أن ينضج اللحم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السكر حتى لا يؤثر الملح في مدة التسوية فهو يقوم بإبطائها قليلًا.

بدلًا من السكر يمكنك وضع ملعقة من الزنجبيل فهي لها نفس خصائص السكريات في فك روابط اللحوم القوية بينها وبين بعضها.

عند وضع الزنجبيل أو السكر لا يجب وضعهما بكميات كبيرة حتى لا يؤثرا في طعم اللحمة بعد أن تنضج. أهم النصائح عن تسوية اللحوم قبل أن يتفكك اللحم المجمد يجب إذابته تمامًا قبل تسويته حيث أنه عند طهيه وهو مجمدًا يستغرق الكثير من الوقت في فك التجمد أولًا ثم في التسوية.

ضعي اللحمة قبل تسويتها في وعاء كبير من الخل والملح حيث أن خليط الملح والخل له قدرة كبيرة في تنظيف اللحوم من الميكروبات الضارة ورائحة الزفارة.

لا يجب وضع اللحمة في القدر على النار إلا بعد أن يغلي الماء بداخلها لأن وضع اللحوم قبل غليان الماء قد يؤدي إلى جعلها طرية أكثر من اللازم بعد التسوية. عمر شويل - جدة انجاز عبقري.. تسوية اللحمه بسرعه الصاروخ باسرار الشيفات مكون واحد ضفيه على اللحمه لسرعه التسويه - ثقفني

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