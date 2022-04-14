نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طبق مندي الدجاج اللذيذ في الفرن لوجبة افطار اليوم في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مندي الدجاج اللذيذ في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة كوجبه لإفطار اليوم من أيام شهر رمضان، فيعد مندي الدجاج من الأطباق الشهية اللذيذة التي يحبها الكثيرون، وأيضاً فهو طبق سهل في اعداده لإحتوائه على مكونات بسيطة من أهمها الأرز والدجاج، فهو لن يستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد، لتحصلي على نتيجة شهية وفكرة جديدة تقدميها لأسرتك اليوم على الإفطار، ويشتهر مندي الدجاج في البلدان العربية خاصةً دول الخليج وتتفنن الأسر السعودية في اعداده، ونقدم لكي في السطور المقبلة الخطوات البسيطة والسهلة لإعداد مندي الدجاج.

مقادير مندي الدجاج

دجاجة كاملة مغسولة جيداً ومنقوعة في محلول ملحي.

مقدار 3 أكواب من الأرز البسمتي طويل الحبة.

بصلة كبيرة مفرومة.

عدد 3 فصوص ثوم مفرومين.

ثمرة من الفلفل الحار أو البارد حسب الرغبة.

بهارات صحيحة (قرنفل – ورق لورا – قرفة عيدان).

ملعقة كبيرة ملح – ملعقة صغيرة فلفل أسود – ملعقة صغيرة كركم.

ملعقتين من الزيت بالإضافة إلى فنجان صغير من الزيت.

خطوات عمل مندي الدجاج

قومي بإحضار الدجاجة بعد غسلها، واحدثي فيها ثقوب بالسكين لكي تتشرب التتبيلة، والتي هي عبارة عن ملح وفلفل أسود وزعفران أو كركم حسب المتاح ثم اتركيها قليلاً وقومي بتجهيز باقي الخطوات.

ارفعي وعاء على النار وضعي به القليل من الزيت، ثم قومي بتحمير البصلة المفرومة ثم اضيفي الثوم والفلفل الأخضر تدريجياً، واستمري في التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي للبصل، ثم قومي بإضافة البهارات الصحيحة كالقرفة وورق الغار والقرنفل.

احضري صينية الفرن وضعي بها مقدار الأرز البسمتي، الذي قد قمتي بغسله من قبل ومن ثم نقعه لمدة نصف ساعة وتصفيته قبل وضعه في صينية الفرن، ثم اضيفي للأرز خليط البصل والتوابل وقلبي جيداً، ثم اضيفي مقدار 6 أكواب من الماء وتأكدي من ضبط الملح.

غطي صينية الأرز بورق القصدير، وقومي بصنع فتحات بها بواسطة خلة الأسنان، ثم ضعي الدجاجة المتبلة أعلى ورق القصدير، ثم قومي بإدخال الصينية إلى فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، وتحتاج قرابة الساعة الكاملة لتمام الإستواء، ثم قومي بعد ذلك بتشغيل الشواية بعد الإنتهاء لتحمير الدجاجة والحصول على اللون المميز.

للحصول على نكهة الشواء المميزة، انزعي ورق القصدير وضعي الدجاجة على الأرز مباشرة، واحضري فحمة مشتعلة داخل فنجان صغير من الزيت، ثم قومي بتغطية الصينية واتركيها لبضع دقائق قبل نزع القصدير ويقدم الطبق ساخناً وبالهناء والشفاء.