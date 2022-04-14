نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الدجاج الكنتاكي بالخلطة السرية فالبيت بكل سهولة في المقال التالي

الكثير يبحث دائما عن طرق لجعل الدجاج بنفس خلطة دجاج كنتاكي الشهير الذي يعشقه الكبار والصغار والكثير منا جرب طرق كثيرة لجعل الدجاج مقرمش ولذيذ ولكن اليوم سأقدم لكي سر وصفة دجاج كنتاكي الشهير بكل تفاصيلها. مقادير تحضير الدجاج المقرمش بوصفة كنتاكي: دجاجة بوزن كيلو جرام.

3 كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من النشا.

2 كوب من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من بودرة مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الشطة السائلة.

ملعقة صغيرة من بودرة المستردة.

ملعقة صغيرة من بذور الكرفس المطحون. طريقة تحضير الدجاج المقرمش بوصفة كنتاكي: أولا نقوم بتقطيع الدجاجة إلى 10 قطع. ثم نقوم بنقعها في وعاء به ماء ونضيف إليه عود قرفة وشرائح ليمون وحبهان وقرنقل وورق لورا ثم نضيف إليهم نصف كوب من السكر ونصف كوب من الملح ونصف كوب من الخل. نعمل على تقليب المحلول جيدا ثم نضيف إليه الدجاج ونتركها في هذا المحلول لمدة ساعتين. ثم نقوم بتصفيتها من المحلول ونضيف على الدجاج الثوم المفروم والشطة السائلة ثم نضيف عليها التوابل البصل البودر والثوم البودر والزعتر وملح الليمون والزنجبيل والشطة والفلفل الأبيض وبابريكا مدخنة ومرقة دجاج البودر. ثم نقوم بمزج الدجاج بالمكونات جيدا لكي يتشرب الدجاج من التتبيلة جيدا. ثم نضيف إليها اللبن الرايب نغطي قطع الدجاج بالتتبيلة جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ثاني يوم نقوم بتصفية الدجاج من التتبيلة جيدا ثم نقوم بإعداد خليط التغطية. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والنشأ ونضيف عليهم التوابل ملح وثوم بودر وبصل بودر شطة ومرقة دجاج بودر وزنجبيل وبودرة المستردة وبذور كرفس مطحونة ثم نقلبهم جيدا. ونقوم بوضع الدجاج في الخليط ثم نخرجها من الخليط ونضعها فى الماء لمدة ثلاث ثواني ثم نخرجها من الماء ونضعها في الخليط مرة أخرى، حتى تغطى جيدا. ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار ونضع فيها زيت غزير ونتركه يسخن جيدا. ثم نقوم بإضافة الدجاج إلى الزيت ونتركها دقيقتين على درجة حرارة عالية ثم نخفض النار لمدة 15 دقيقة ثم نخرجها من الزيت بعد أن تأخذ لوناً ذهبياً وتقدم مع الأرز والسلطة. عمر شويل - جدة إعملي الدجاج الكنتاكي بالخلطة السرية فالبيت بكل سهولة - ثقفني

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