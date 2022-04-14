وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين وتنعيمها

تشققات القدمين ظاهرة كثر السؤال عنها وهو من المشاكل التي تواجه المرأة والتي تزعجها وتتعبها كثيرا، والأسباب وراء تشقق القدمين عديدة أبرزها يتمثل في جانيبين رئيسيين، الجانب الأول وهو نقص حاد في المغذيات ونقص حاد في المعادن وخاصة معدن النحاس ونقص حاد فى الفيتامينات وخاصة فيتامين هاء وفيتامين ب 1 وأيضا نقص في البروتين ونقص في الكولاجين ونقص في السوائل ونقص في الدهون المغذية للقدمين والكعبين والسبب الرئيسي في نقص هذه المغذيات هو تقدم العمر، أما السبب الثاني في تشققات القدمين والكعبين هي إستخدام المنظفات وخاصة الكلور فكل سيدة تعشق إستخدام الكلور في تنظيف وتعقيم منزلها ولكنه يضر بصحة البشرة والجلد للقدمين عند إستخدامه في عملية التنظيف مما يسبب تيبس في منطقة القدمين وبالأخص الكعبين، ويجب عليكي عدم محاولة نزع التشققات بواسطة أدوات حادة حتى لاتقومي بضرر قدميكي أكثر، واليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لإزالة وعلاج تشققات القدمين والكعبين وإعادة بناء الخلايا والأنسجة والبروتين لها بكل سهولة ومن مكونات موجودة داخل منزلك.

مكونات إزالة تشققات القدمين والكعبين في المنزل:

2 لتر من الماء الساخن جدا.

كوب من ملح الطعام الخشن.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من شاور الإستحمام.

ملعقة صغيرة من البابونج.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ثمرة من الافوكادو.

بياض بيض.

خيارة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة إزالة تشققات القدمين والكعبين في المنزل: