نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين وتنعيمها في المقال التالي
تشققات القدمين ظاهرة كثر السؤال عنها وهو من المشاكل التي تواجه المرأة والتي تزعجها وتتعبها كثيرا، والأسباب وراء تشقق القدمين عديدة أبرزها يتمثل في جانيبين رئيسيين، الجانب الأول وهو نقص حاد في المغذيات ونقص حاد في المعادن وخاصة معدن النحاس ونقص حاد فى الفيتامينات وخاصة فيتامين هاء وفيتامين ب 1 وأيضا نقص في البروتين ونقص في الكولاجين ونقص في السوائل ونقص في الدهون المغذية للقدمين والكعبين والسبب الرئيسي في نقص هذه المغذيات هو تقدم العمر، أما السبب الثاني في تشققات القدمين والكعبين هي إستخدام المنظفات وخاصة الكلور فكل سيدة تعشق إستخدام الكلور في تنظيف وتعقيم منزلها ولكنه يضر بصحة البشرة والجلد للقدمين عند إستخدامه في عملية التنظيف مما يسبب تيبس في منطقة القدمين وبالأخص الكعبين، ويجب عليكي عدم محاولة نزع التشققات بواسطة أدوات حادة حتى لاتقومي بضرر قدميكي أكثر، واليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لإزالة وعلاج تشققات القدمين والكعبين وإعادة بناء الخلايا والأنسجة والبروتين لها بكل سهولة ومن مكونات موجودة داخل منزلك.
مكونات إزالة تشققات القدمين والكعبين في المنزل:
- 2 لتر من الماء الساخن جدا.
- كوب من ملح الطعام الخشن.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من شاور الإستحمام.
- ملعقة صغيرة من البابونج.
- ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ثمرة من الافوكادو.
- بياض بيض.
- خيارة مبشورة.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
طريقة إزالة تشققات القدمين والكعبين في المنزل:
- تتم عملية معالجة تشققات القدمين والكعبين على ثلاث مراحل مقسمة على ثلاث أسابيع لعلاج التشققات نهائيا بدون رجعة ولإعادة الحيوية والأملاح والمعادن والفيتامينات التي فقدتها القدم.
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير نضع به الماء الساخن المغلي ونضغ فيه عصير الليمون وسائل الإستحمام.
- وأيضاً البابونج وإكليل الجبل ثم نضع القدمين في الماء بالتدريج حتى تتحمل القدم درجة حرارة الماء وتترك في الماء لمدة نصف ساعة ويتم تجفيف القدم جيدا.
- ونقوم بدهن القدمين بزيت الزيتون ويجب أن تكرر هذه العملية كل يوم لمدة أسبوع كامل.
- وسوف يتم إزالة طبقة الجلد الميت أو المتشقق بكل سهولة وبساطة ثم تأتي المرحلة الثانية وهي تعمل على إعادة البروتين والمغذيات وإعادة بناء الخلايا إلى القدم.
- وذلك بإحضار وعاء صغير نضع فيه نصف ثمرة من الافوكادو ونقوم بهرسها جيدا ثم نضيف إليها بياض البيض والخيار المبشور ويتم مزجهم جيدا.
- ثم عمل ماسك للقدم بهم ويكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.
- وهنا تأتي المرحلة الأخيرة والتي تعمل على وقاية القدم من رجوع التشققات مرة أخرى وهو الكركم، فهو يعمل على ترطيب الجلد ويغذيه بالعناصر الهامة التي يفقدها الجلد والبشرة.
- ضعي ملعقة من الكركم في وعاء صغير وضيفي له الماء وقومي بدهن القدمين به ثلاث مرات أسبوعيا.
- وسوف تستعيد قدمك الحيوية والمغذيات التي فقدتها ومع الإستمرار من وقت لأخر على الوصفة لن تعود لكي التشققات مرة أخرى.
- ويجب عليكي أيضا تناول الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد البشرة والجلد وصحة الجسم عامة.
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