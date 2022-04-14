بالحليب والسمنة البلدي أعملي أم علي على أصوله بالمكسرات في الفرن بطعم يجنن

تعد أن على من الحلوى الشرقية وترجع هذه التسمية الى أيام المماليك حيث كانت توزع في الاحتفالات والمواسم، تباع ام على في الأسواق مغلفة وتصبح لذيذة عند استخدامها ولكن نحرص على توفير المال ونحاول تحضيرها بأيدينا، وتقدم أم على كوجبة غذائية متكاملة ومفيدة لصحة الجسم، حيث أنها تحتوى على بعض البروتينات لأنها تحضر بالحليب والمكسرات والسمن البلدي، فسوف نقوم بتحضير ها بكل سهولة.

تعتبر أم على من أهم الحلويات المصرية القديمة فهى من الحلوى التقليدية المعروفة فى العصر الأيوبى هذا الاسم خاص بزوجة الحاكم الأيوبى فى هذا العصر القديم فإنها طلبت من الخادمين أن يبلغوا الطهاه بعملها وتوزيعها فى البلده كلها ومن هنا أصبحت من الأطباق المميزة فى مصر وانحاء الوطن العربى فهى من الحلوى اللذيذة التى تقدم فى طبق خاص بها وتزين بالمكسرات المفيدة للجسم .

مكونات عمل أم علي

تعد ام على من اشهى الحلويات المفضلة لدى الجميع والتى تقدم بالمكسرات والقشطة البلدي، وهي من انواع الحلويات التى تحصل على عناصر غذائية مفيدة، لذلك تبحث ربات البيوت عن طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها بمبالغ باهظة، ويوجد اكثر من طريقة مختلفة لتحضير ام على، واليوم نقدم لكم طريقة عمل ام على باسهل الطرق.

المكونات:-

عجينة رقائق الميلفيه أو كرواسون مفتت.

كيلو من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السكر حسب الرغبة.

فانيليا.

ربع كوب من الزبدة أو السمن البلدي.

علبة قشطة أو ٣ معالق قشطة بلدى.

مكسرات مشكلة ( جوز هند وسوداني وزبيب ).

عسل ابيض.

الطريقة:-

نقوم بغلي الحليب ثم نتركه هيبقي يصبح دافئا ثم نقوم بإضافة والسكر ونقلب حتى يذوب السكر بشكل كامل.

ثم نقوم بوضع الفانيليا والزبدة ونقلب مرة أخرى ثم نقوم بوضعه جانباً.

نقوم بتحضير طاجن فخار أو صينية زجاج ونقوم بتفتيت قطع الميلفيه أو الكرواسون بالطاجن ونضع عليه المكسرات المشكلة.

نضيف بعد ذلك خليط الحليب بالسكر ويكون دافئ على الطاجن حتى يصبح العجين مغطى بالحليب نقلب جيدا ثم نقوم بوضع القشطة على وجه الطاجن.

نقوم بتسخين الفرن جيدا وندخل الطاجن في الفرن على درجة حرارة عالية ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى تتشرب ام علي من الحليب بالكامل وتأخذ اللون الذهبي المحمر.

بعد إخراجها من الفرن تترك لتهدأ ثم نقوم برش ملعقة من العسل الأبيض على الوجه وعليه كمية بسيطة من المكسرات المشكلة مثل البندق وعين الجمل واللوز.

طريقة أخرى لتحضير ام علي

المكونات:-

نصف لفة من الجلاش.

٣ أكواب من الحليب السائل.

كوب من الكريمة اللبناني.

نصف كوب من السكر.

فانيليا.

جوز هند.

زبيب.

سودانى.

رشة قرفة.

سمن بلدي.

قشطة.

الطريقة: