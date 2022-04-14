بكوب من الزبدة أعملي بسكويت الزبدة على أصوله بمقادير دايبة دوب وبألذ طعم ومذاق

يعد بسكويت الزبدة هو من احلى انواع الحلويات والتي يرجع أصل البسكويت الى فرنسا واشتهر في جميع البلاد العربية فهو من الحلويات الغربية المميزة، كما أيضا يتميز بسكويت الزبدة بطعمها الخاص كما يسهل تحضيره بشكل سريع من خلال خلط بعض المكونات، ويمكن تحضير بسكويت بعدة أشكال متنوعة حيث إضافة الزبدة أو إعداده بالشوكولاته.

نحتاج يوميا إلى افطار غنى بالكالسيوم والبروتينات والدهون المشبعة لإعطاء الجسم الفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعده على مواصلة الجهود المبذولة يوميا، فمن السهل صنع بسكوت الزبدة إلى له طعم طيب ونعومة، فهو سهل التحضير وطعمة جميل جدا، يقدم البسكوت مع تناول فنجان شاي او حليب لاكتمال الوجبه الغذائيه الصحية .

طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل

من انواع المخبوزات الأساسية فى كل منزل هو البسكويت، حيث انه يقدم كوجبة خفيفة فى الصباح ويقدم أيضا كوجبة للاطفال، ويعد البسكويت من اسهل انواع المخبوزات التى تحضر فى المنزل باقل تكاليف فهو لا يحتاج الى وقت طويل او مجهود كبير فى تحضيره، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة.

المقادير

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من الزبدة الطرية.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير