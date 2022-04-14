نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبدة أعملي بسكويت الزبدة على أصوله بمقادير دايبة دوب وبألذ طعم ومذاق في المقال التالي
يعد بسكويت الزبدة هو من احلى انواع الحلويات والتي يرجع أصل البسكويت الى فرنسا واشتهر في جميع البلاد العربية فهو من الحلويات الغربية المميزة، كما أيضا يتميز بسكويت الزبدة بطعمها الخاص كما يسهل تحضيره بشكل سريع من خلال خلط بعض المكونات، ويمكن تحضير بسكويت بعدة أشكال متنوعة حيث إضافة الزبدة أو إعداده بالشوكولاته.
نحتاج يوميا إلى افطار غنى بالكالسيوم والبروتينات والدهون المشبعة لإعطاء الجسم الفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعده على مواصلة الجهود المبذولة يوميا، فمن السهل صنع بسكوت الزبدة إلى له طعم طيب ونعومة، فهو سهل التحضير وطعمة جميل جدا، يقدم البسكوت مع تناول فنجان شاي او حليب لاكتمال الوجبه الغذائيه الصحية .
طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل
من انواع المخبوزات الأساسية فى كل منزل هو البسكويت، حيث انه يقدم كوجبة خفيفة فى الصباح ويقدم أيضا كوجبة للاطفال، ويعد البسكويت من اسهل انواع المخبوزات التى تحضر فى المنزل باقل تكاليف فهو لا يحتاج الى وقت طويل او مجهود كبير فى تحضيره، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة.
المقادير
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- حبة واحدة من البيض.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الزبدة الطرية.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- نستخدم الخلاط الكهربائي في دمج المكونات ونضع به كوب واحد من الزبدة الطرية و نخفقها جيدا.
- نضع علي الزبدة كوب واحد من السكر الأبيض ونستمر في خفقه ثم نضيف عليه حبة واحدة من البيض ثم نضع نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة ونستمر في عملية الخفق.
- نأتي بإناء صغير ونضع به ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض وعليه رشة صغيرة من ملح الطعام ثم نضيف عليه نصف ملعقة من البيكنج بودر ونخلطهم مع بعض بشكل جيد.
- نضيف المكونات الجافة على خليط الزبدة بشكل تدريجي ونستمر في تقليبه باستمرار حتى يتم تشكيل عجينة لينة ومتماسكة.
- نأتي بالعجينة ونقوم بتقسيمها إلى ثلاث أجزاء تكون متساوية ثم تعطيها بقطعة من الكبس النايلون وندخل العجينة الثلاجة ونتركها لمدة لا تتجاوز عن نصف ساعة حتي يتم تماسكها.
- نضع العجينة على مسطح صلب وتفرد عليها العجينة ونرش عليها بقليل من الدقيق حتى لا يتم التصاق العجينة بها.
- نضع ورق الزبدة من بين طبقات عجينة البسكويت ونفردها جيدا على ورق الزبدة وندخلها الثلاجة ونتركها لمدة عشرة دقائق.
- ننزع ورق الزبدة ما بين طبقات عجينة البسكويت ونفردها جيدا ونستخدم النشابة حتى بالنص العجين مع بعضها.
- نقطع عجينة البسكويت علي هيئة مربعات ثم نقوم بلفها على شكل أسطوانة باستخدام كيس بلاستيكي ويعاد وضع العجينة في الثلاجة مرة اخرى ونتركها لمدة ثلاث ساعات.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بتقطيع كل اسطوانه تم لفها الى قطع صغيرة دائرية.
- ندهن الصينية بقليل من الزبدة ثم نضع حلقات دائرية من البسكويت وندخلها الفرن حتى يتم تسويتها.
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