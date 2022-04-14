نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشاورما بالفراخ زي الجاهزة في البيت في المقال التالي

‏تعد الشاورما من الأكلات التي تشتهر في الوطن العربي وخاصة في بلاد الشام، وكما أن الشاورما هي نوع من أنواع المأكولات الشرقية، وحيث تعتبر الشاورما بالفراخ من أشهى الأصناف التي تلقى انتشاراً كبيراً بين جميع الأشخاص، وكما يقبل على تناولها الكثير وفي أي وقت، نظراً لأنها من الأكلات اللذيذة وتتميز أيضاً بمذاق شهي، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ فإنها مفضلة عند الكبار والصغار على حد سواء، وحيث تتنوع طرق تحضيرها بعدة طرق، سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل الشاورما بالفراخ على طريقة المطاعم بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الشاورما بالفراخ المكونات: أربع من صدور الفراخ .

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم .

‏ ملعقة كبيرة من عصير الليمون حامض .

‏ نصف ملعقة من الكركم .

‏ نصف ملعقة من البابريكا الحمراء .

أثنين ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي .

‏ أثنين ملعقة صغيرة من زيت زيتون .

‏ أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

خمسة من الحبهان .

رشة من الملح حسب الرغبة . طريقة التحضير : اولاً يتم إحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي أثنين ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من الثوم وبعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض مع أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض . ثانياً ابدأي نكهي بالحبهان مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم ثم ضيفي بعد ذلك نصف ملعقة صغيرة من البابريكا مع الملح ثم بعد ذلك اخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس . ثالثاً قومي بعد ذلك بتقطيع صدور الفراخ إلى شرائح رفيعة أو حسب الرغبة ثم قومي بعد ذلك بإضافة فوقها الخليط السابق وقلبي الخليط حتى تتجانس المكونات معاً ثم بعد ذلك غلفي الوعاء بورق نايلون ثم ادخلي الوعاء إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تنتقع المكونات . رابعاً قومي بإحضار مقلاة ثم قومي بتسخين القليل من الزيت في مقلاة على النار ثم بعد ذلك ضيفي إليها الفراخ المتبل ثم قلبي فيه حتى ينضج تماماً ويتحمر ثم ارفعي الشاورما من على النار وقدميها وهي ساخنة إلى أفراد أسرتك بجانب المخللات والمايونيز والبطاطس المقلية . عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما بالفراخ زي الجاهزة في البيت - ثقفني

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