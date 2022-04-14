هيخليكى قشطة.. كريم النشا والليمون لازالة سواد السنين من المناطق الداكنه بالجسم نتيجة فورية

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هيخليكى قشطة.. كريم النشا والليمون لازالة سواد السنين يعد كريم النشا والليمون للتبييض من أفضل وصفات تفتيح البشرة ويمكنك استخدامه في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم وحتى المناطق الحساسة أسفل الإبطين ومنطقة العانة، فالعرائس تحتاج إلى طرق آمنة ومدى مفعولها قد يستمر حتى آخر العمر، فكريمات التفتيح التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية والمواد السامة والمسرطنة لا تفيد البشرة أبدًا وإنما تلحق بها ضرر بليغ وقد يكلفك ذلك عمرًا بأكمله حتى تعالجي الآثار الضارة التي عادت عليك من استخدامها. طريقة عمل كريم النشا والليمون للتبييض مقادير عمل الكريم:- أربع حبات ليمون حجمه متوسط.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة تحضير الكريم:- قومي بغسل الليمون جيدًا من أي شوائب وأتربة ثم قومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة جدًا وقومي بوضعها في كوب معدني كبير.

صبي كمية وفيرة من الماء على قطع الليمون وضعي الكوب على النار الهادئة وانتظري قليلًا حتى تصبح قطع الليمون ناضجة وطرية جدًا.

ارفعي الخليط من على النار بعد أن تصبح القطع طرية ثم قومي بوضعه داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم خفقه جيدًا وتتحول قطع الليمون إلى كريم ناعم تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضافة النشا في كوب صغير يحتوي على كمية بسيطة من الماء وقلبيهم جيدًا وبعد ذلك قومي بوضعه على النار لمدة خمس دقائق.

قلبي الخليط حتى يتحول إلى خليط كريمي ثم أضيفي كريم الليمون له ثم قومي بوضعه في علبة زجاجية صغيرة واتركيه يبرد بداخل الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نظفي بشرتك جيدًا من أي كريمات وشوائب بالماء الدافئ وغسول وجهك ثم ابدئي في فرد الكريم عليها وخاصة على البقع الداكنة ودلكيها بحركات دائرية.

بعد مرور نصف ساعة من وضع الخليط قومي بشطف وجهك جيدًا وخلصيه من الكريم ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. وصفة كريم النشا والليمون وماء الورد المكونات:- ملعقتان من النشا.

عصير ليمونة واحدة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد. طريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضهم في قدر معدني وقلبيهم ثم ضعيهم على النار حتى يصبح قوامهم كريمي.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم قومي بوضع الكريم عليها واتركيه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف.

اشطفي بشرتك من الكريم جيدًا وقومي بتكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا. عمر شويل - جدة هيخليكى قشطة.. كريم النشا والليمون لازالة سواد السنين من المناطق الداكنه بالجسم نتيجة فورية - ثقفني

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