علاج القولون العصبي وتنظيفه من البقايا المتحجرة وقل وداعا للانتفاخ والإمساك المزمن في 7 أيام

القولون العصبي من المشاكل الصحية التي تواجه الكثير من الأشخاص، خاصة عند الشعور بالانتفاخ والألم الشديد عند الشعور بالحزن أو الغضب أو الفرح الشديد، فأصحاب هذا المرض يعانون كثيرًا من الألم والإمساك والانتفاخ ونقدم لك عزيزي القارئ علاج القولون العصبي وتنظيفه من البقايا المتحجرة.

علاج القولون العصبي

نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبية لعلاج القولون العصبي والتخلص من الانتفاخ والإمساك، كما أنها وصفات طبيعية وآمنة على الصحة، ومفيدة للجسم أيضًا وتساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي لديك، وهي:

مكونات الوصفة:

1 ملعقة صغيرة من بذر الكتان.

1 ملعقة صغيرة من الشمر.

1 ملعقة صغيرة من الكراوية.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر.

1 ملعقة صغيرة من الينسون.

1 ملعقة صغيرة من النعناع.

طريقة تحضير الوصفة:

احضري وعاء وضيفي به 2 كوب من الماء وارفعيه على النار حتى يغلي.

ضيفي جميع المكونات السابقة وقلبيها جيدًا مع الماء وقومي بتغطية الوعاء وهدئي النار واتركيه لمدة 5 دقائق.

نحضر كوب ونضع به ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ثم نقوم بتصفية المشروب وتقليبه جيدًا ويشرب كوب في الصباح وكوب في المساء وعند الشعور بالألم الشديد.

زيت الخروع لعلاج الإمساك

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

1 كوب من عصير البرتقال الفريش.

1 ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة تحضير الوصفة: