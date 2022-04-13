طريقة عمل كحك العيد الناعم وسر قوامة بمقادير مظبوطة ناجحة 100%  

كحك العيد هو من أشهر المخبوزات السكرية التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة وبالأخص في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، فيلتزم المسلمون بتحضير الكحك في المنزل أو شراؤه من أفران الكحك، فهو من الحلوى المتميزة، ويتسم بمذاقه الناعم، كما يمكن حشوه بالمربى أو بالملبن أو بالعجوة أو بالعسل الأبيض أو يمكن تحضيره ساده بدون حشو، كما يفضل رش القليل من السكر البودر على سطح كحك العيد ليعطيه مذاق حلو ورائع، فهو سريع التحضير ولا يستغرق وقت طويل لتجهيزه، كما أنه من المخبوزات الجميلة التي يحبها الكبار والصغار، وهو مناسب تناوله في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

تعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق من أجل تحضير ألذ كحك للعيد، حيث يمكن تحضيره كما يلي:

المكونات

كيلو ونصف دقيق فاخر.

رشة ملح ناعم.

ملعقتين من السمسم.

كوب ونصف ماء غير بارد.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

3 كوب من السمن.

طريقة التحضير

نقوم بنخل الدقيق مع الملح بالمنخل جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمسم.

ثم نقوم بتسخين السمن في وعاء حتى يسخن تماما.

نقوم بإضافة السمن الساخن فوق خليط الدقيق، ونقلبهم جيدا.

بعد دقائق نفرك السمن بالخليط جيدا باليد.

في كوب نقوم بإضافة الماء الدافئ والخميرة والسكر.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة إلى خليط الدقيق والسمن، ونقلبهم جيدا.

نترك العجينة للتخمر لمدة ساعة كاملة.

نقوم بتشكيل الكحك إلى كرات صغيرة الحجم.

يتم نقش الكحك، ويتم تسويته في فرن ساخن لمدة ربع ساعة.

يزين الكحك بالسكر البودرة على الوجه.

عوامل نجاح كحك العيد

يوجد بعض العوامل الهامة من أجل نجاح طريقة كحك العيد، حيث أن هذه العوامل تتمثل فيما يلي: