أقوى من الليزر اعملي الخلطة السحرية لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه

تعد الخلطة السحرية لإزالة الشعر الزائد من أقوى الخلطات التي تزيل الشعر وإعطاء البشرة النعومة كما تمنع نمو الشعر مرة آخرى بشكل سريع، فكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لإزالة الشعر بشكل فوري وإعطاء الجسم النعومة المرغوبة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذه الخلطة في المنزل دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيكنج بودر وماء الورد ومكونات آخرى بسيطة ويعرف عن البيكنج بودر بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة السحرية لإزالة الشعر الزائد من الجسم.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

مكونات عمل الخلطة السحرية لإزالة الشعر

تتكون الخلطة السحرية لإزالة الشعر الزائد من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان من دقيق الحمص.

القليل من معجون الأسنان.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير الخلطة السحرية لإزالة الشعر الزائد يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتان من البيكنج بودر مع ملعقة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من معجون الأسنان مع التقليب، ثم نقوم بإضافة دقيق الحمص ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق خلطة إزالة الشعر الزائد هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-