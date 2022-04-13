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أصبحنا الآن نسمع أسعار هائلة لحلوى المولد لكننا لا نستطيع أن نحرم أنفسنا منها، فهي من الأشياء المحببة عند الجميع؛ لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها في المنزل، رغم أنها سهلة وسريعة لكن يفشل الكثير في طريقة تحضيرها، لذلك قررنا أن نجمع أبسط الطرق لتحضير الحلوة في المنزل. طريقة عمل ملبن بالفستق نحتاج لهذه المكونات لعمل ملبن بالفستق.

المكونات : كمية مناسبة من الفستق.

3 أكواب من السكر.

3 أكواب من الماء.

5 ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الزبدة. طريقة التحضير: يجب إتباع هذه الخطوات لإعطاء أفضل النتائج لتحضير الحلوة: حيث أنه في البداية نقوم بإحضار وعاء مناسب ثم نضيف إليه

كوب ونصف من السكر مع كوب ونصف من الماء.

نرفع ذلك الخليط على النار حتى الغليان.

نضع لذلك الشراب ملعقتين من عصير الليمون.

ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر مع إضافة كوب ونصف من الماء مع النشا ونقوم بتقليبه جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بدمج خليط النشا مع شراب السكر وتقليبهم سريعا حتي لا يحدث تكتلات.

ثم نترك ذلك الخليط لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة لذلك الخليط مع استمرار عملية التقليب.

ثم بعد ذلك نضع السكر مع رشه فانيليا لذلك الخليط ويقلب حتى يصل إلى القوام المطلوب.

وأخيرا نقوم بإضافة الفستق لذلك الخليط وبعد ذلك سوف يكون جاهز للتشكيل.

نترك هذا العجينة لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى ترتاح تماماً.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار كيس مدهون جيدا بالزيت ووضع به العجينة ووضعها في الثلاجة.

وعندما تصبح قطعة متماسكة سوف تكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الملبن التركي بالجوز أو الفستق بطريقة الأتراك الأصلية - ثقفني

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