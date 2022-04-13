نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل الغريبة الناعمة والغريبة بدون بيض زي المحلات بسهولة في البيت وباقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأطعمة والحلويات التي تنتقل من جيل إلى جيل ، ومهما كانت تعتبر منذ زمن طويل أحد أسس تحضير الطعام ، فلا توجد ربة منزل قادرة على تحضيرها بسهولة ، ومن بين هذه الأطعمة “الغريبة” و الحلويات ، بينما يربطها بعض الأشخاص بالأعياد، من المهم فقط معرفة كيفية التحضير لأنها لا تقتصر على المناسبات فقط، يمكن تقديمها للضيوف في أي وقت من السنة ، ويمكنك تحضيرها لعائلتك كما يحبون وهذا لأنها حلويات غير ضارة، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على ألوان أو نكهات أو ألوان صناعية وبعض الحلويات المباعة من الخارج ، فأنت تحضر هذه الحلوى وتضمن أنها جيدة وصحية ، ولكل امرأة تريد التعلم أليكم:

من المخبوزات الأكثر شهرة في المخبوزات الشرقية هي الغريبة والتي تنتمي لفصيلة البيتي فور لما بينهما مقادير ومكونات متشابه كما يصنعا نع بعضهما في المناسبات الرسمية مثل الأعياد . كما يعتبرا أكثر المخبوزات زيادة في سعراتهم الحرارية وبالرغم من ذلك فأنها لا تقاوم من شدة طعمها اللذيذ والرائع وهنا سوف نتعرف علي مكونات ومقادير الغريبة الناعمة وطريقة تحضيرها في المنزل مثل محلات الحلويات .

بما اننا قد اقترب شهر رمضان الكريم والذي تكثر فيه العبادات والحلويات والوصفات والاكلات الجميلة وبعده يدخل موسم العيد والذي نعمل به حلويات كالبيتي فور والبسكويت والغريبة والتي سوف نوضح طرق عملها هنا بكل انواعها لما تفضل يعض ربات المنازل عملها مبكرا قبل موسم الاعياد وهذه طريقة عمل الغريبة باانواعها وطريقة تحضير عملها السهله

مع اقتراب العيد والزحمة نحاول ان نتعلم ونعمل كلا من الوصفات الحلويات الشهيه التي تتمثل في البسكويت والبيتي فور والغريبة الاي يمكننا اعدادها من هنا بكل سهولة بسبب هذه الخطوات السهلة هذه ، حيث تكثر الحلويات والوصفات والمأكولات الشهية في العيد، وبعد ذلك يدخل عيد الاضحي ، وخلال هذا الموسم نقوم بعمل اللحوم والوصفات الشهيه من اللحوم . وهنا طريقة الغريبة من السهل تحضيرها

أسرع طريقة لعمل الغريبة الناعمة

مكونات عمل الغربية الناعمة :

كوبان من الدقيق

ربع ملعقة من الملح

كوب من السمنة الباردة من الثلاجة

كوب إلا ربع من السكر بودر م نخول

1 بياض بيضة

ملعقة فانيليا

للتزيين:

فستق أو لوز أوبندق أو زبيب أو صنوبر كما ترغبين ويحبون عائلتك.

طريقة الأعداد:

في وعاء خاص بالمعجنات نقوم بوضع السمنة والسكر بودر، ومن ثم نخفق كلا من منهما بالخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي كما ترغبين. نستمر بالخفق حتي يتغير لون السكر والسمنة إلي القوام الكريمي، ومن ثم نقوم بإضافة بياض البيض مع الاستمرار في الخفق مع إضافة الفانيليا. ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع الخلط علي درجة خفيفة جدا، بمعني تقلب وليس خفق سريع أو تعجن مثل العجين تعامل معاملة خفق الكعكة، وهذا لأن لتنجح معكي الغريبة لابد من خفقها بخفة حتي يمتزج الدقيق تماما يتم توقف الخفق بعدها. بعد ذالك نقوم بتقطيع خليط العجن قطع صغيرة علي هيئة كرة صغيرة، ثم ترص في صينية الخبز، ونقوم بضغطها برفق ثم نضع حبة التزيين التي تريديها وتفضليها فستق أو بندق أو سوداني أو زبيب كما تحبين. بعد أن يتم رصها بطريقة متباعدة عن بعضها، نقوم بإشعال الفرن على حرارة 180مئوية، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن مدة عشر دقائق ، كما عليكِ الانتباه لها في الفرن لإنها سريعة السواء وعندما يتغير لونها للذهبي من الأسفل وهي يتبدل لونها الأبيض تأكدي إنها قد تمت سواها جيداً.

طريقة تحضير غريبة بالسميد

نقوم بااذابة كوبان من السكر المطحون ، وكوبان من السمن يتم وضعهم على نار هادئة ، ثم قومي بمزج اربع اكواب دقيق و ملعقتين سميد ناعم سويا ، ثم نقلب الخليطين سويا خليط السكر والسمن وخليط السميد والدقيق ونعجن به حتى يتكاثف العجين ثم نضع العجين في المبرد ساعة ثم اخرجيها منه وقومي بتشكيلها على شكل كور ثم تدخل الفرن وتظل ربع ساعة ثم اخرجيها وزينيها.

مكونات الغريبة بدون بيض :

مكوناتها . كوبين من الدقيق ، ثلث كوب سكر بودر ، ملعقة نشا ، كوب سمن لوز حسب الحاجة

طريقة التحضير : يتم خفق كوب السمن والسكر بالمضرب الكهربي حتى يصبح قوامه كريمي ، ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا ونضعه على خليط السمن ونقلبهم سويا حتي يختلطوا جيدا ، ثم نضعه في الثلاجة حتى يرتاح الخليط ثم نقوم بتقطيعه الي كرات تزين باللوز مع الضغط عليها قليلا ثم ندخلها فرن حرارته ١٥٠ مدة ربع ساعه أو اقل حتى لا تحترق ثم تخرج من الفرن وتقدم.