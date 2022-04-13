طريقة عمل البسبوسة الشامية الاصلية اللذيذة دايبة ومرملة زى المحلات

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تعتبر البسبوسة الشامية من اشهر واشهى انواع الحلويات الشرقية. وتتميز البسبوسة الشامية بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ والشهى. وتعد البسبوسة من الحلويات المفضلة والمرغوبة لدى الكثير من الأشخاص. وتسعى ربات البيوت والأمهات الى عمل انواع الحلويات المميزة والتى يمكن ان تقدمها الى الأسرة او الضيوف خلال شهر رمضان. حيث تعتبر البسبوسة بانواعها من الحلويات التى تقدم فى شهر رمضان ومختلف الأوقات. وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى نقدم طريقة عمل البسبوسة الشامية الاصلية بوصفة رائعة ومميزة. خطوات تحضير البسبوسة الشامية فى المنزل تعد مكونات البسبوسة بسيطة ومتوفرة فى معظم البيوت. وتستطيع الامهات تحضيرها وتقديمها فى مختلف الأوقات.وتعد البسبوسه بعدة وصفات مختلفة حسب الأذواق والرغبة. وفى السطور التالية نوضح طريقة عمل البسبوسة الشامية بالمكسرات والفستق وجوز الهند. وهى من افضل انواع البسبوسة. مكونات البسبوسة الشامية مقدار ثلاث أكواب من السميد.

ثم ثلاث ارباع كوب من السمنة والزبدة.

مع كوب من السكر.

حبتان من البيض.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

ثم كوب ونصف من الزبادى او اللبن الرايب.

كذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ايضا نصف كوب من جوز الهند.

مع علبة من القشطة.

كوب من الفستق المجروش الحلبى. مكونات القطر او الشربات كوبان ونصف من الماء.

كذلك كوبان ونصف من السكر.

مع ملعقة صغيرة من الفانيليا او من ماء الورد.

ثم ملعقة من عصير الليمون.

مع ملعقتين من عسل الجلوكوز. خطوات تحضير البسبوسة الشامية المرملة طريقة تحضير الشربات او القطر وضع الماء فى وعاء مناسب على نار متوسطة ثم اضافة السكر والتقليب حتى يذوب السكر.

اضافة العسل ثم عصير الليمون وماء الورد او الفانيليا مع تقليب المكونات حتى نحصل على قوام متوسط.

ترفع المكونات وتوضع على البسبوسة ويكون القطر دافى. طريقة تحضير عجينة البسبوسة خلط السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والسكر وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس معا.

خلط الزبادي مع القشطة وكذلك الزبدة اوالسمن والبيض بواسطة المضرب وتقلب المكونات جيدا وتضاف الى خليط السميد.

يتم تقليب المكونات بعض الوقت. طريقة التسوية تسخين الفرن على 180 درجة.إحضار صينية الفرن وتدهن ببعض الزبدة ثم توزيع عجينة البسبوسة في صينية الفرن.

ادخال صينية البسبوسة فى الفرن وتترك ما يقرب من نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبى.

اخراج صينية البسبوسة من الفرن ويوضع عليها القطر ثم رش بعض الفستق المطحون عليها.

تقطع البسبوسة وتقدم كما يمكن تقطيع صينية البسبوسة قبل ادخالها الفرن حسب الرغبة.

يمكن وضع بعض اللوز على عجينة البسبوسة عند ادخالها الى الفرن حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة الشامية الاصلية اللذيذة دايبة ومرملة زى المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة الشامية الاصلية اللذيذة دايبة ومرملة زى المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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