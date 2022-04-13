الأطباء يحذرون فاكهة يمنع تناولها مع الموز توقف عنها فورا

الموز هل هو مفيد أم ضار؟ هذا السؤال حير العديد من الأشخاص ولكن المشهور في الأمر أن خير الأموز الاعتدال بها، فيجب الاعتدال حين تناول الموز حتى لا يصاب متناوله بالعديد من الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة الإفراط في تناوله، ومن خلال المقال التالي سنتعرف على أضرار الموز وسنعرض أيضًا عدد من فوائده التي قد لا تعلمون عنها شيء.

أضرار الموز

على الرغم من وجود العديد من الفوائد للموز إلى أن الإفراط في تناول قد يؤدي إلى حدوث أضرار، وهذه الأضرار تتمثل في:

التفاعل مع العقاقير الطبية مثل أدوية القلب والشرايين.

التسبب بالحساسية في الجلد.

زيادة فرص الإصابة بالشقيقة لدى العديد من الأشخاص.

الإصابة بالعديد من الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

قد يساعد في زيادة الوزن بصورة سريعة.

فوائد تناول الموز باعتدال

تناول الموز يساعد في الحصل على العديد من الفوائد على الصحة، وهذه الفوائد هي: