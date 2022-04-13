نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي الجاهز اعملي الكاتشب في دقايق بطريقة الشيف حسن بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدنا لا نستغني عن الكاتشب فهو رفيق الكثير من الاطعمه سواء الوجبات السريعة أو المنزليه ، كما أن لا يوجد مطعم بلا كاتشب لما يعطي مذاق شهي ولذيذ للطعام ، كما تعشقه الاطفال جميعا لان يفضلونه مع البطاطس المقليه لذا نحن كأباء وأمهات نسعى دائما لشرائه ولكن لا نأمن مصدره ، لذا هنا أتينا لك بطريقة لعمل الكاتشب على طريقة الشيف حسن بسهولة وبمكونات متوفرة لديك في مطبخك.

من الوجبات التي يعشقها الصغار هي الدجاج المقلي والبطاطا المقلية وسندوتشات البرجر وماكدونالز وكل هذا لا يكتمل الا بخليط لذيذ من الصلصة ومكونات اخرى شهية وهو الكاتشب والذي يحبه صغارنا وكبارنا ولان الام بطبعها المعروف تحب صنع كل شي في المنزل نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب بطريقة الشيف حسن بمكونات متوفرة وسهلة

لا يحلو الطعام والوجبات السريعة بدون الكاتشب والذي يعتبر من اهم الصوصات لتزويد الطعام باللذة وجعله شهي كما يمكن صنع الكاتشب من صلصة الطماطم والسكر والخل غيرها من المكونات التي تضيف طعم شهي ولذيذ للكاتشب الذي يعد من الصوصات الاكثر استخداما على مستوى العالم وهذا لما يضيفه على الطعام من مذاق شهي

الكاتشب من الصوصات التي من الممكن نصنعها في المنزل وهذا لسهولة مكوناته وسهولة تحضيره كما ان المكونات التي يحتوي عليها الكاتشب متوفرة في المنزل وفي مطبخك كما ان صناعته في المنزل لا تفرق كثيرا عن شراءه من الخارج فكل شئ نستطيع فعله وتقليده ان ادركنا خباياه كما اننا لا نستطيع الاستغناء واليكم طريقة عمل الكاتشب بطريقة الشيف حسن

صلصة الطماطم تدخل في عمل الوصفات الشهية جميعها فلا يمكن الاستغناء عنها في عمل الاطباق اللذيذة هي واحدة من تلك الصلصات التي يمكننا صنعها في المنزل لتسهيل مكوناتها وتحضيرها. الشراء من الخارج. إذا علمنا سره ، يمكننا فعل كل شيء وتقليده ، كما يمكننا ان نصنع منها الكاتشب الذي لا غنى عنه ، وإليك طريقة صنع الكاتشب

عمل الكاتشب بطريقة الشيف حسن

مكونات عمل الكاتشب :

كيلو واحد من الطماطم الحمراء

لتر واحد ماء مغلي

لتر واحد ماء مثلج

مكونات خلطة الكاتشب :

50 جم من السكر

50 مل من الخل أبيض

25 مل عصير الليمون

10 جم من الثوم بودر

10 جم من البصل بودر

10 جم من الملح

5 جم من القرفة

1 جم من اللون الأحمر غذائي

5 جم من القرنفل بودر

5 جم من الشطة بودر

5 جم من الكمون بودر

طريقة تحضير الكاتشب:

في وعاء به ماء مغلي نقوم بوضع الطماطم به بعد تقطيعه بخفه على شكل بلس + ، ونتركها دقيقتين في الماء المغلي ثم نقوم بااخراجها من الماء ونوضعها في الماء المثلج حتى تاخذ صدمة وتقشر معنا بسهولة ، بعد تقشيرها نقوم بااضافة السكر والخل الابيض والليمون والثوم البودر والبصل البودر والملح ، ثم نقوم بااضافة لون أحمر والقرنفل البودر والشطة البودر ، وكمون بودر ثم نقوم بخلطها جيدا حتى يتجانسوا سويا ، ثم نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ويحفظ في المبرد ، ويصبح الكاتشب جاهزا للأستخدام وبالهنا

طريقة أخري لعمل الكاتشب في المنزل

يعد الكاتشب من الصوصات الاكثر استخداما وشهره مما يجعله يدخل في جميع الاطعمه والسندوتشات والدجاج واللحوم ، كما يدخل في تتبيلة الدجاج وتتبيلة اللحوم، كما يحلو استخدامه في الوجبات السريعة وللدجاج المقلي المتبل ، كما يفضل اكله الاطفال بلا استثناء مع البطاطس المقلية ، لان الام تبحث دائما على راحة وصحة اطفالها ،تريد ان تصنع الكاتشب في المنزل بطريقة مضمونه وصحيه وبمكونات سهله ومتوفره لديها اليكي طريقة عمل الكاتشب .

مكونات عمل الكاتشب:

كوب من معجون الطماطم

ثلاث ملاعق من السكر

ملعقة من الملح

ربع كوب ماء

نصف كوب خل ابيض

ملعقة من الليمون

نصف ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة ونصف من النشا

نصف ملعقة من الدقيق

ملعقة من الفلفل الحار

رشة من الفلفل الاسود

رشة من الكمون

طريقة تحضير الكاتشب المنزلي:

في وعاء نقوم بوضع الطماطم ثم نضعه على النار الهادئة ونضيف اليه ما تبقى من المكونات ، ثم نقوم بخلطهم سويا ونجعل الخليط على النار حتى الغليان ، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ، ثم نقوم بوضع الخليط في برطمان أو حافظة طعام نظيفة ونحفظه في المبرد ويصبح جاهزا للإستخدام .