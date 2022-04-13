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تعرفي على فوائد وطريقة تحضير خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد، فهذه الوصفة تعمل بمثابة أقوى كيراتين فرد شعر طبيعي حيث أنه يساهم في فرد الشعر في وقت قصير ويعالج الكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منها الشعر حيث أن مشاكل الشعر لا تنتهي، ويعمل هذا الكريم الطبيعي على فك تجاعيد وتداخل الشعر وهو أفضل من أي وسيلة تلجأ إليها السيدات لفرد شعرهم حيث أنه وصفة طبيعية ليس بها أي ضرر على الشعر ولا تحتوي على مواد كيميائية. طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من كريم نيفيا الطبي.

وعاء بلاستيكي صغيرة.

كريم الفازلين الطبي.

زيت اللوز الحلو وزيت الخروع والسمسم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ومثلها من النشا. طريقة تحضير الكريم:- باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير كريم نيفيا الطبيعي لفرد الشعر المجعد عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بإذابة الفازلين وكريم نيفيا في حمام مائي أو ضعيهم بداخل الميكروويف لعدة ثواني.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات السابقة في وعاء واحد ويجب أن يكون عميق قليلًا وقومي بالتقليب حتى يتجانسوا معًا.

أضيفي النشا بالتدريج إلى الخليط حتى يصبح قوامه خفيف قليلًا وبعد أن تتجانس المكونات قومي بشطف شعرك جيدًا.

طبقي الوصفة على جميع نواحي شعرك ثم قومي برفع شعرك على شكل كعكة بعد أن تقومي بتصفيفه.

ثم غطيه لعدة ساعات ثم قومي بشطف شعرك جيدًا.

يمكنك تطبيق الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج ممتازة في أقصر وقت. فوائد كريم نيفيا للشعر تتمثل فوائد كريم نيفيا للشعر في كل مما يلي:- يعمل كريم نيفيا على تصفيف الشعر بدون أي تعب أو جهد.

يحمي الشعر من العوامل الخارجية بتزويده بطبقة خارجية عازلة لحمايته.

يحتوي كريم نيفيا على فيتامينات هامة لصحة الشعر و تزيد من ثباته.

يساهم في تنعيم الشعر و جعله أكثر مرونة ويقضي على تجعيداته.

الكريم مناسب لجميع أنواع الشعر و أطواله المختلفة.

يزيد من كثافة الشعر ويزيد من لمعانه و إشراقه ويمنع تساقطه وتقصفه. عمر شويل - جدة هيبقي حرير.. معلقة من كريم نيفا لفرد الشعر الخشن في البيت بطريقة طبيعية دون اللجوء للكوافيرات - ثقفني

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