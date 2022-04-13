مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات أحلي وأوفر من المحلات

أصبحت الجبنة الموتزاريلا عنصر أساسي يتم إضافته على أغلب الأكلات، حيث الملمس المطاطي التي تصنعه مثل البيتزا والمكرونة، والتي تضيف إلى هذه الأطعمة مذاق رائع وتجعلها شهية، وتبحث كثير من الأمهات على طريقة تحضيرها في البيت لأنها تدخل في كثير من الوصفات فا تحضيرها في البيت يضمن نظافتها وجودتها بالإضافة إلى أن ذلك يكون أرخص بكثير من شرائها من الخارج، سوف نقدم لكم طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وجودة في كل بيت.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

نظرا لاحتياج الكثير من أصناف الطعام المختلفة إلى وجود جبنة موتزاريلا أحد مكوناتها، ونحن نعيش الآن ارتفاع باهظ في جميع المنتجات، وعلى وجه الخصوص منتجات الألبان، ويرجع سبب ارتفاع سعرها إلى ارتفاع قيمتها الغذائية وأهميتها وكثرة الطلب عليها أيضا، مع العلم

2 كيلو لبن بقري.

نص كوب خل أبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت

نضع الحليب في إناء للطهو على نار هادئة ثم عندما يدفأ نضع عليه الخل الأبيض مع عصير الليمون مع مواصلة التحريك بإستعمال ملعقة كبيرة خشب.

عندما نلاحظ ظهور قطع بيضاء نقوم بتجميعها مع بعض بضغطها على جانب الإناء مع مواصلة التحريك حتى نحصل على كرة

نواصل التحريك ومن حين إلى أخر نخلط الموزاريلا بأصابعنا وعندما نلاحظ أنها أصبحت مطاطية و لا تتقطع بسهولة، حينها نتأكد من أنها جاهزة.

نعصر الموزاريلا بأيدينا حتى نتخلص من الماء، نشكل كرة ونضعها في الماء البارد مدة دقائق، ثم نحفظ الموزاريلا في الثلاجة لحين الاستعمال.

نصائح نجاح صنع الجبنة الموتزاريلا