دكتور تخسيس في بيتك.. هينسف الدهون وينحت البطن في اسبوع واحد أقوي مشروب تخسيس سريع المفعول

إليكم أفضل وصفة طبيعية لتخسيس الكرش ونسف دهون الجسم في المناطق المختلفة من الجسم، فهناك أنواع أجسام قابلة للزيادة بشكل كبير في شهر رمضان بالأخص، وبدلًا من أن تحرمي نفسك من تناول الأطعمة التي تحبينها يمكنك تناول كل ما ترغبين مع الاعتماد على هذه الوصفات إما بعد وجبة السحور أو على الإفطار، فالوزن الزائد ليس مشكلة عادية وإنما خطيرة ويجب حلّها قبل أن تتفاقم ويصبح الموضوع خارج عن السيطرة وعن حلّه.

أفضل وصفة طبيعية لتخسيس الكرش

وفيما يلي سنقدم لكم عدة وصفات طبيعية تساعدكم على تخسيس الكرش والتخلص من الدهون الزائدة والوصفات هي كالآتي:-

1. مشروب الكمون

يعتبر الكمون من التوابل الشائعة التي نعتمد عليها في الكثير من حياتنا ويمكننا تحضيره وتناوله لتخفيف ألام المعدة واضطراباتها.

قومي بغلي الكمون في كمية وفيرة من الماء ثم قومي بتحليّته بالعسل الأبيض واتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بتناوله مرة واحدة على وجبة السحور.

يساهم هذا المشروب في تخسيس الوزن الزائد حيث أنه يساهم في خفض كمية كبيرة من السعرات الحرارية بسهولة وفي وقت قياسي.

2. ماء الشمر

يمكنك مضغ الشمر يوميًا بعد تناول الوجبات الأساسية في شهر رمضان وهما وجبة الإفطار والسحور.

يساهم الشمر في تخسيس الوزن الزائد وتخليص الجسم من الميكروبات والسموم الضارة.

أضيفي ملعقة من بذور الشمر مع كوب كبير من الماء الفاتر واتركيها منقوعة بداخله ليلة كاملة ثم قومي بتناوله على معدة فارغة.

3. عصير التوت البري

أضيفي كوب كبير من عصير التوت البري إلى سبعة أكواب من الماء وقلبيهم جيدًا ويمكنك تناول المشروب مرة بعد وجبة السحور ومرة بعد الإفطار.

يعتبر هذا المشروب من أفضل مشروبات تخسيس الكرش ونسف دهون الأرداف وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

أفضل النصائح لتخسيس دهون البطن (الكرش)