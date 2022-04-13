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يتساءل الكثير من الأشخاص التي تعاني من زيادة في الوزن عن كيفية استخدام الشوفان لتخسيس الوزن الزائد في وقت قياسي، فهناك الكثير من الذين يعانون من زيادة ملحوظة وكبيرة في الوزن وتؤثر على حياتهم وعلى الملابس التي يرتدونها كما أنها تشعرهم بالحرج من الآخرين وهناك مَن يحاولون أن يعالجوا هذه المشكلة بينما هناك مَن يهملونها تمامًا وموضوعنا لكل من الفئتين بل للمهملين أكثر من غيرهم، فالزيادة في الوزن قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وأضرار صحية خطيرة. أهم فوائد الشوفان لتخسيس الوزن يعمل الشوفان على زيادة شعورك بالشبع والتخلص من مشكلة الوزن الزائد لأن الشبع يقلل من كمية الأطعمة التي تتناولها خلال اليوم.

كما أنه يعمل على زيادة نمو البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء ويعمل على ضبط مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على بيتا جلوكان المفيدة.

وأيضًا يعتبر الشوفان بديل للبروتينات وتناوله يزيد من نسبة البروتين في الجسم بحيث لا يحتاج إلى كمية كبيرة من البروتين مع خسرانه للوزن الزائد.

يحتوي الشوفان على كمية كبيرة من حمض السيلينيوم والفوليك اللذان يساهمان في تخسيس الوزن بسهولة.

يعمل الشوفان على تعزيز صحة الجسم بحيث لا يشعر بتعب خلال فقده للوزن ويساهم في تقويته وقدرته على ممارسة التمارين الرياضية.

تناول الشوفان مع الخضروات والفواكه يعزز عملية الأيض وبذلك يعالج مشاكل المعدة المختلفة ويساهم في تخسيس الوزن بسهولة. كيفية استخدام الشوفان لتقليل الوزن الزائد المقادير:- نصف كوب كبير من الشوفان.

كوب كبير من الحليب.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

ثمرة تفاحة كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من المكسرات.

ملعقة سكر بني. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع رقائق الشوفان مع الحليب قليل الدسم في وعاء مناسب ثم أضيفي القرفة وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي الوعاء بداخل الميكروويف حتى يسخن قليلًا وتذوب المكونات في بعضها البعض ويصبح قوامها تقيل قليلًا.

قطعي التفاح والمكسرات على وجه المزيج ثم قومي برّش السكر البني عليها وقلبي المكونات جيدًا.

يمكنك تناول هذه الوصفة يوميًا بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان أو على وجبة الغذاء في الأيام العادية. عمر شويل - جدة الوصفه المعجزة الناسفه للتخسيس وحرق دهون الجسم والكرش في اسبوع واحد هتشوفي الفرق بنفسك - ثقفني

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