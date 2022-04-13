نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعوله سحر.. تناول ثمرة من التين المجفف كل يوم حمايه جسمك من الامراض وفوائد سحريه للجسم في المقال التالي

ننشر لكم اليوم أهم فوائد تناول التين المجفف، حيث أن التين من الثمار الهامة والمفيدة وهي فاكهة نصحنا الله -عز وجل- في كتابه العزيز وجاءت سورة قرآنية كاملة عن فضل وفائدة تناول التين والزيتون، ويعتبر التين سواء كان التين العادي أو بعد تجفيفه فهو مصدر للقوة والنشاط التي يمدها للجسم، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الجسم كما أنه غني بالمعادن التي يحتاج إليها الجسم وفيما يلي سنوضح لكم أبرز فوائده الشهيرة وطريقة تجفيفه. ما هي فوائد تناول التين المجفف؟ يساهم التين في تخسيس الوزن الزائد حيث أنه غني بالكثير من الألياف الطبيعية التي تسد حاجة الإنسان للجوع وبالتالي يجعل الجسم يفقد الكثير من وزنه الزائد.

يقي من الأمراض القلبية الخطيرة حيث أنه يساهم بشكل كبير في حماية القلب من الأمراض الخطيرة كما أنه يحمي الشرايين من التصلب.

يعمل على جعل البشرة أكثر مرونة ونضارة لأنه يحتوي في تكوينه على مضادات أكسدة قوية وبذلك يقضي على الجلد التالف من البشرة ويمدها بجلد جديد وأكثر مرونة.

يعالج تجاعيد البشرة ويؤخر إصابة البشرة بالشيخوخة وتراكم الخطوط الدقيقة عليها.

كما أنه يساهم في منع حدوث مشكلة تساقط الشعر حيث أنه يحتوي على عنصري الحديد والزنك المفيدين للشعر.

ويحمي المخ من الإصابة بمرض الزهايمر المزمن ويقوي الذاكرة ويحسن من أدائها ويحسن من وظائف ونشاط الدماغ البشري.

يحارب داء السكري المزمن حيث أنه يحسن من قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين لأنه غني بالفيتامينات والستيرولات التي تعتبر مضادة لداء السكري المزمن.

يقوي العظام حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والكالسيوم الضروري لصحة العظام كما أنه يحميها من الهشاشة ويزيد من ليونتها.

يخفض مستوى ضغط الدم في الجسم حيث أنه يوسع الشرايين ويحمي القلب من الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات.

يعمل على تقوية جهاز الإنسان المناعي لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية ويحمي من الإصابة بالعدوى الفيروسية. كيفية الحصول على التين المجفف؟ قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة هادئة تمامًا ثم قومي بإزالة جذور التين واشطفيه جيدًا بالماء ثم قومي بتجفيفه بالماء.

بعد ذلك قومي بقسم ثمرة التين إلى قسمين بشكل طولي ثم قومي بوضع التين في صينية فرن.

ثم قومي بإدخالها إلى الفرن على النار.

اتركي باب الفرن مفتوحًا واتركي الصينية بداخله لمدة ثماني ساعات حتى تخرج منه أي رطوبة عالقة به. أخرجيه من الفرن وبذلك يصبح جافًا وقومي بوضعه في برطمان زجاجي وأحكمي غلقه جيدًا. عمر شويل - جدة مفعوله سحر.. تناول ثمرة من التين المجفف كل يوم حمايه جسمك من الامراض وفوائد سحريه للجسم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعوله سحر.. تناول ثمرة من التين المجفف كل يوم حمايه جسمك من الامراض وفوائد سحريه للجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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