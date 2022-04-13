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يحتاج الكثير من الطلاب إلى تناول مشروبات طبيعية لتقوية الذاكرة والتركيز وخصوصًا قبل وأثناء فترة الاختبارات، فكثرة المعلومات قد تتداخل في بعضها ويحدث تشتت للطالب مما يعيق عملية استرجاعه للمعلومات بسهولة، وبدلًا من أن يلجأ إلى شرب المشروبات المنبهة والكافيين التي قد تضر بصحته وبصحة عقله لاحقًا يمكنه اللجوء إلى المشروبات الطبيعية التي بها فائدة عظيمة وفعالية أكبر من الكافيين وأي منبهات وسنقدم لكم أفضل مشروبات زيادة التركيز. مشروبات طبيعية لتقوية الذاكرة والتركيز 1. مشروب الشاي الأخضر يعتبر الشاي الأخضر هو أشهر المشروبات التي تساعد على تخسيس الوزن الزائد.

وايضا حرق الدهون ولكنه من أفضل المشروبات التي تساعد على التذكّر وتقوية الذاكرة.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية وكمية كبيرة من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ومضادات أكسدة قوية ومعادن مثل الكروم والزنك.

يساهم هذا المشروب على تقوية مناعة الجسم وينشط جميع خلايا الجس العصبية.

مما يؤدي على تقوية الذاكرة ورفع مستوى الذكاء ويحمي المخ من الكثير من الأمراض. 2. مشروب القرفة أما بالنسبة للقرفة فهي أحد أفضل المشروبات المفيدة والتي لها فائدة عظيمة بعد الوجبات الأساسية.

تساهم القرفة في تقوية الذاكرة وحمايتها وحفظها للمعلومات لحين استرجاعها كما أنها تحمي المخ من الخرف والزهايمر. 3. مشروب الزنجبيل يعتبر الزنجبيل واحد من المشروبات التي تعالج مشاكل ضعف الذاكرة وقدرة الذاكرة على التذكّر.

حيث أنها تحمي الذاكرة من الكثير من الأمراض.

قومي بطحن الزنجبيل مع حبات لبان ذكر واخطيهم جيدًا وضعي عليهم كمية وفيرة من الماء.

وضعي الخليط يغلي ثم قومي بتناوله بعد أن يبرد. 4. مشروب الحبة السوداء أما بالنسبة للحبة السوداء فهي تلعب دور كبير في معالجة مشاكل النسيان التي يصاب بها الكثير من الأشخاص.

يمكنك تحضير مشروب الحبة السوداء (أو ما تُسمى حبة البركة) أو إدخالها في الأطعمة المختلفة فهي لها فائدة عظيمة لكل نواحي وأجزاء جسم الإنسان.

تعتبر حبة البركة من النباتات الطبيعية التي نصحنا بها رسول الله -صل الله عليه و سلم- بأنها لها قدرة كبيرة على معالجة الكثير من الأمراض. عمر شويل - جدة خليك عبقري.. اسرع مشروب طبيعي هيزود نسبة الذكاء ويقوي المخ للكبار والصغار - ثقفني

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