صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم الخيار والنشا المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت في دقائق

حلم كل فتاة وإمرأة أن تجعل بشرتها بيضاء ومشرقة وخالية من أي تجاعيد فيها، وبالفعل هناك الكثير من الوصفات الكيميائية التي تعالج هذه المشاكل، ولكن الكثير من النساء يتغاضى عن شرائها لأن معظم هذه المستحضرات تؤثر على البشرة بشكل سلبى بكثرة الاستعمال، كما أنها تؤدي إلى ظهور حفر بالوجه على المدى البعيد، ومن هنا بدأ البعض ممن يحبون الوصفات الطبيعية البحث عن وصفة سحرية طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، نحن سوف نقوم بشرح مكونات وطريقة تحضير كريم الخيار والنشا، ابقوا معنا.

مكونات عمل كريم الخيار والنشا

يعتبر النشا والخيار كل منهم له الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، فالنشا من اقوى المرطبات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وعلاج مشكلة الجفاف التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء، مع العلم أن المعظم يعاني من تشقق الجلد، بالإضافة إلى وجود تصبغات في الوجه، والبقع الداكنة أيضا، كل هذه المشاكل مع كريم الخيار والنشا سوف تتخلصي من كل هذه المشاكل، ومع الاستمرار ستصبح بشرتك صافية وخالية من العيوب، ونحن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة، وهي بسيطة وسهلة:

نصف كيلو من الخيار.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

وعاء مناسب لعمل الوصفة.

طريقة تحضير كريم الخيار والنشا

يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تتعرف على طريقة تحضير الكريم:

نحضر الخلاط ونضع فيه الخيار بعد غسله جيدا.

نخلطهم جيدا، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا.

يتم إضافة ملعقة من النشا على عصير الخيار،

ثم يتم التقليب حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد والتشكيل.

يتم وضع غسل البشرة جيدا، ثم تجفيفها بفوطة قطنية.

نضع الكريم مرة قبل النوم.

فوائد الخيار للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي لها أهمية كبيرة للبشرة، وتتلخص هذه الفوائد في: