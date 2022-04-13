نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد الدايب المقادير بالجرام والكوباية.. هتبهر ضيوفك أروع من الجاهز في المقال التالي
كحك العيد الدايب وصفة يتزايد البحث عنها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وعبر موقعنا ثقفني اليوم نضع لكم وصفة روعة بمقادير مظبوطة وسهلة للغاية، حتي تتمكن من تحضير الكحك الناعم بشكل سهل وسريع، ومن العادات السنوية منذ زمن بعيد، نجد الحرص الشديد من المصريين وغير المصريين علي اعداد هذا النوع الخاص للاحتفالات في الاعياد في المنزل والعديد من المصريين ترتبط ذكريات ليلة العيد واواخر أيام الشهر الكريم في ذاكرتة بتجمع سيدات الاسرة من اجل تحضير الكحك، ولذلك نوفر لكم الوصفة الافضل لتحضيرة بمقادير بسطية وغير مكلفة، وفي الوقت نفسة مقادير موفرة للغاية.
كحك العيد الدايب
نبدا معكم الان في عرض المكونات المطلوبة من اجل تحضير كحك العيد في المنزل، خاصة أن البحث عن مقادير الكحك اصبح اوضح، حيث يعتبر الضيافة الاهم في عيد الفطر المبارك، ولتستمتعي بالوصفة اتبعي تلك المقادير
- دقيق 500 جرام .. اربع أكواب.
- سمن بارد 300 جرام .. يعادل كوب وثلث.
- سكر بودرة 25 جرام .. 3 معلقة كبيرة.
- سمسم 2 معلقة كبيرة.
- بيكنج بودر 6 جرام .. معلقة ونصف صغيرة.
- خميرة 5 جرام .. معلقة ونصف صغيرة.
- حليب 90 ملي .. نصف كوب.
- ملح ذرة فقط.
- معلقة ريحة الكحك.
خطوات تحضير كحك العيد في المنزل
وفي سياق اخر قمنا بوضع فيديو توضيحي ليوفر لكي شرح اوضح، وكذلك سوف نتيح لكي الطريقة بالخطوات لتصبح اوضح لكي من اجل تنفيذها بسهولة، حيث تعد السيدات معجنات الكحك والبسكويت خلال تلك الفترة، من اجل تقديمة للضيوف في الاعياد، كذلك تقديمة كهدية مناسبة للتهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك
- الخطوة الاولي في طوب عميق قومي باذابة الخميرة مع الحليب الدافي.
- قومي بوضع الدقيق والملح والسكر والسمسم وكافة المكونات وابدائي في خلط المكونات.
- الآن ابدائي في وضع الخميرة، والحليب وامذجي المكونات جيدا لتحصلي علي عجين غير ملتصقة بالايدي.
- ابدائي في وضع الحشوات المفضلة لديكي.
- يمكنك استخدام العجمية والملبن او العجوة كحشوات مميزة.
- كذلك يمكنك وضع المكسرات مع العجمية، وسوف نوفر لكي المقادير والطريقة بشكل مفصل عبر موقعنا ثقفني.
- نتمني التواصل من خلال تعليق اسفل الخبر في صندوق الوصف، ولمزيد من المعلومات اترك استفسارك في صندوق الوصف.
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