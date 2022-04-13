معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم من الجذور وتفتيح المناطق الداكنة

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عمر شويل - جدة معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً، الشعر الزائد من الأمر المزعج للكثير من السيدات والفتيات، ويستخدمون الكثير من الكريمات لتقليل ظهور الشعر الزائد في الجسم لأنة يؤثر على مظهرهم، فيبحثون عن وصفات طبيعية فعالة تساعد في إزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم، دون حدوث أي أضرار للبشرة فهناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة التي تساعد في إزالة الشعر كما تساعد في تبيض البشرة ومنها النشا.

معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

يمكنك استخدام النشا للتخلص من الشعر الزائد في الوجه من خلال

المكونات

ملعقتان من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

بعد مزج المكونات جيداً مع بعضهم، يوزع الخليط على البشرة وعليك فردة بحركة دائرية وتركة لمدة 20 دقيقة، عليك فرك الخليط على البشرة ثم غسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، فيساعد هذا الخليط على تنعيم البشرة وتقليل نمو الشعر.

معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقه من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس، ستلاحظين الحصول على عجينة قومي بفرد العجينة بالمنطقة المراد إزالة الشعر منها، اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بفرك الخليط جيداً وغسلة بالماء الفاتر، ثم قومي باستخدام مرطب طبيعي لبشرتك.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد وتفتيح المناطق الداكنة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك القيام بتقليب المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على عجينة، عليك توزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، نترك الخليط على البشرة حتي يجف بشكل تام، ثم قومي بنزع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، فتساعد هذه الوصفة في تقليل نمو الشعر وتفتيح المناطق الداكنة، لأن النشا له فاعليه كبيرة في تخفيف الألم عند إزالة الشعر وهو من المواد الطبيعية المتوفرة وسهل الحصول عليها بدل من استخدام كريمات إزالة الشعر باهظة الثمن ولا تسبب نتيجة فعالة بل تساعد في ظهور الشعر بكثرة في الجسم.