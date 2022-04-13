أرخص صبغ الشعر في البيت بني فاتح بجميع درجاته للعيد

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عمر شويل - جدة صبغ الشعر في البيت بني فاتح قد يبدو تجديد لون شعرك في المنزل بمثابة تحدي كبير لأولئك الذين اعتادوا على ترك هذه المهمة الدقيقة في أيدي خبراء مصففي الشعر، ولكن اصبح الصالونات الآن باهظة الثمن، وأيضا ستكون مزدحمة جدا خصوصا أثناء قرب العيد، ومع ذلك، هناك بعض النصائح لمساعدتك في تحقيق أفضل النتائج وأنت مرتاح في منزلك.

صبغ الشعر في البيت بني فاتح

يجب اولا قبل صبغ الشعر شراء اثنين من علب الألوان والسبب هو من الأفضل تشبع الشعر جيدًا بدلاً من ترك المناطق مكشوفة وذات لون غير متساوٍي ما لم يكن لديك شعر قصير، اذا كان شعرك طويل ننصحك باختيار صندوقين من الصبغة حتى تملاء جميع طول شعرك.

قومي بإجراء اختبار اللون أولاً

أنها خطوه هامة ولكن قلة من الناس يفعلون ذلك. ومع ذلك ، فإن إجراء اختبار على خصلة من شعرك سيسمح لك برؤية تأثير اللون قبل أن يشبع شعرك بالكامل. لنتجنب المفاجآت السيئة.

الحصول علي ظل أخف قليلاً

إذا كنت في شك ، فابحث عن لون أفتح من شعرك الطبيعي: تميل ألوان الصيدلية إلى أن تكون مظلمة تمامًا ويمكن أن يكون هذا التباين مذهلاً إذا لم تكن معتادًا على ذلك.

ابدأ من أعلى شعرك

ينتج عن رقبتك وكتفيك الكثير من الحرارة ، مما يجعل اللون يتغلغل بشكل أسرع. لذلك ننصحك بالبدء من الأعلى بعمل قسمين ، ثم عمل الجزء السفلي في قسمين آخرين.

ثم اصبغي الجزء الخلفي من الرأس

التحدي المتمثل في لون المنزل؟ حسنا تشبع مؤخرة رأسه. لمساعدتك ، يمكنك وضع مرآة خلفك وأمامك أو حتى أن تطلب من حبيبك أن يأتي ويساعدك

تلوين شبه دائم أو لمعان

لن تكون هذه الألوان فعالة جدًا على اللون الرمادي ، لكنها يمكن أن تساعدك إذا احتجت في أي وقت إلى تحديث لونك. تودع هذه المنتجات الأصباغ دون تفتيح لونك. يتلاشى اللون عادة بعد عدة غسلات.

إطالة الون

باستخدام الشامبو والبلسم المصممين للشعر المصبوغ، ستضمني استمرار صبغتك لأطول فترة ممكنة. جانب مهم لجميع أولئك الذين لديهم ميزانية أكثر تشددًا أو الذين ليس لديهم الصبر لتلوين شعرهم كل أسبوعين.