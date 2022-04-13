بدون لحوم حضري حواوشي البطاطس وجبة موفرة واقتصادية وبدون فرن

حواوشي البطاطس ، من ألذ الوجبات المشبعة والشهية التي يتم تحضيرها بمكونات اقتصادية جداً وغير مكلفة تمتاز هذه الوجبة بطعم رائع ولذيذ جداً وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات وموجودة بكثرة في المنزل، وطريقة تحضيره بسيطة جداً ويعتبر من أفضل الأكلات الاقتصادية المناسبة للجميع مناسب للأطفال والكبار، فهو له طعم رائع وشهي جداً كما أنه من الوجبات الشهية التي يمكن تقديمها في شهر رمضان فهو مناسب جداً في السحور فهو خفيف ومشبع جداً، ويحتوي على مكونات مغذية منها البيض والبطاطس والجزر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حواوشي البطاطس الاقتصادي بمكونات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل حواوشي البطاطس

مكونات الحواوشي الاقتصادي سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من البطاطس.

حبة من الجزر.

2 قرن من الفلف الأخضر الحار أو العادي.

نصف حزمة من البقدونس.

ملعقة صغيرة بابريكا.

4 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

2 ملعقة من الجبن شيدر المبشور أو رومي.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

4 أو 6 أرغفة من الخبز أو حسب العدد.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير حواوشي البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير الجزر ثم يتم بشره جيداً، ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر والبقدونس إلي قطع صغيرة. ثم نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم تقطع إلي مكعبات صغيرة ثم نغسلها جيداً ونصفيها من الماء. في وعاء مناسب نقوم بسلق مكعبات البطاطس في كمية من الماء ورشة من الملح ونتركها حتي تنضج تماماً. ثم نقوم بتصفيتها من الماء ثم توضع في وعاء متسع ثم نقوم بهرسها باستخدام شوكة طعام وهي ساخنة حتي تصبح ناعمة جداً. نضيف إليها كلاً من الجزر المبشور والفلفل المقطع والبقدونس ثم نضيف إليها البيض. ثم نقوم بإضافة البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة الجافة والبصل البودر. نخلط المكونات جيداً باستخدام الملعقة حتي يصبح الخليط متجانس تماماً. ثم نقوم بفتح الخبز من الجنب ثم نضع به ملعقة كبيرة من الخليط السابق ونوزعها جيداً داخل الخبز.

طريقة التسوية