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تبحث السيدات عن طرق مختلفة تتعلق بتحضير وصفات لفرد الشعر قبل قدوم العيد وهذا من خلال الاعتماد على الأعشاب الطبيعية بدلا من شراء مستحضرات التجميل التي تسبب ضرر في الشعر على مدار الاستعمال لهذه الكريمات، وقد أكدت الدراسات العلمية أن هذه الوصفات الطبيعية تساعد في فرد الشعر بشكل طبيعي وتعمل على فرده بدون أن يتعرض إلى التلف نتيجة كثرة الاستخدام لهذه المواد الكيميائية الضارة بصحة الشعر بقدر كبير ومن أهم هذه المواد التي يتم استخدامها هي البيض الذي يعتبر كيراتين طبيعي للشعر ويساعد في فرده وحمايته من المشاكل التي يعاني منها. البيض والحليب لفرد الشعر يتم استخدام البيض في فرد الشعر من خلال تحضير واحدة من بياض البيض وتضرب جيدا مع رشة واحدة من الفانيليا للقضاء على الرائحة.

وبعدها يتم إضافة ملعقتين من الحليب وتقلب المكونات جيدا وتضاف لهم ملعقة جوز هند.

تضرب المكونات بشكل جيدا ومن ثم يتم تبليل الشعر ويتم إضافة هذا الخليط على الفروة وفرك الفروة جيدا.

ومن ثم يتم تركه لمدة ساعة مع تغطية الشعر بكيس حراري حتى يتم الاحتفاظ بدرجة الرطوبة.

وبعدها يتم غسله باستخدام الشامبو الطبي حتى يتم التخلص من الآثار الخاصة بهذا الماسك.

وبعدها تتمكن من الحصول على نتيجة مبهرة في شعر صحي وخالي تماما من المشاكل والعيوب الموجودة فيه. الحليب والعسل من الممكن استخدام وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر وهذا من خلال إضافة ملعقتين لبن مع ملعقة عسل نحل.

وهذا من خلال إضافة ملعقتين لبن مع ملعقة عسل نحل. تخلط المكونات جيدا ومن ثم يتم وضعه على الشعر والفروة ويتم تمشط الشعر للتأكد من وصوله إلى جميع خلاياه.

وبعدها يترك ساعة على الأقل ومن ثم يغسل بالشامبو والماء حتى يتم التخلص من الماسك نهائيا.

وبعدها تتمكن من الحصول على شعر ناعم وخالي تماما من الهيشان وبالتحديد في حالة وضع زيت مرطب على الشعر.

وليكن زيت جوز الهند لتقوية الشعر من الجذور وحمايته تماما من الجفاف التي تعاني منه وينصح بتكرار هذه الوصفة للتمتع بشعر صحي. عمر شويل - جدة نفس نتيجة البروتين.. فرد الشعر في البيت كأنه مستشور بدون تكاليف بطريقة طبيعية جديدة - ثقفني

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