كعك العيد الناعم الدايب دوب زى المحلات بالظبط بمقادير نمظبوطة واسهل طريقة هتجربيها

تحضير كعك العيد في المنزل واحد من الأمور التي تترك أثر سعادة وفرح في نفوس الكثير منا وهذا لأنه يجعل الأشخاص يعشرون بسعادة وراحة مثل الأيام التي كانت من قبل، وتترك أثر سعادة في نفوس الكثير منا ولهذا السبب فقد نقوم بتوضيح طريقة تحضير الكعك الناعم مثل المحلات بطريقة بسيطة ومن خلال بعض الأسرار التي تساعد في نجاح تحضير الكعك في المنزل ببساطة وسهولة بحشوات مختلفة من الكعك والملبن وغيرها حتى يكون مذاقه مميز وجيد ويذوب في الفم.

مقادير تحضير الكعيك في 10 دقائق

يمكنك عزيزتي تحضير الكعك في المنزل بأقل وقت ممكن من خلال بعض المقادير والمكونات الأساسية التي تساعد في تحضيره بطريقة سريعة في المنزل، وهذا من خلال المكونات التالية:

نصف كيلو سمن بلدي سائح.

ملعقة من رائحة الكعك.

ملعقتين سر

ملعقة بيكنج بودر

نصف كوب حليب

ربع كوب سمسم

نصف ملعقة ملح

نصف كوب سكر بودر

كيلو من الدقيق الأبيض

طريقة تحضير كعك العيد بأبسط الطرق

يمكنك عزيزتي تحضير كعك العيد من خلال بعض المكونات البسيطة التي قمنا بذكرها.

من خلال بعض المكونات البسيطة التي قمنا بذكرها. ويتم نخل الدقيق جيدا وإضافة له الملح والسكر والبيكنج بودر وتقلب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم إضافة السمن على هذه المكونات وتخلط المكونات بشكل جيدا حتى يبدأ السمن في الاختلاط مع الدقيق.

وبعدها يضاف الحليب بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن الجيد لها حتى تصبح ذات خليط متماسك ولين.

ومن ثم يتم إضافة باقي كمية الحليب مع المكونات والبدء في تحضير العجين من خلال تقطيعه لقطع صغيرة الحجم.

توضع الحشوة بها وبعدها يتم الضغط على العجين حتى يصبح بشكل دائري

يترك قليلا بعد الانتهاء من الكمية وبعدها يوضع في فرن مشغل على درجة حرارة عالية ومن ثم يتم غلق النار حتى تبدأ في النضج.

طريقة تحضير الحشوة: