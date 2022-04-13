نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جهنمي لتسريع عملية تسوية اللحوم والكوارع بسرعه الصاروخ بدون وقت جربيها ولن تستغني عنها في المقال التالي

وداعًا لاستخدام حلة الضغط، يمكنك الآن تسوية اللحوم بملعقة سكر واحدة، فالسكريات هي من المكونات التي لها قدرة كبيرة وفعالية في تفتيت وتفكيك الروابط القوية بين جزيئات اللحوم والكوارع، فمن المعروف أن هناك روابط قوية بين جزيئات اللحمة لا يتم تفكيكها بسهولة وتحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تتفكك ولذلك تلجأن السيدات إلى استخدام حلة الضغط لضغط اللحوم وسهولة تسويتها، ولذلك يمكنك اتباع وصفتنا اليوم فهي من أكثر الطرق السريعة في التسوية والتي قد تستغرق ربع ساعة فقط. طريقة تسوية اللحوم بملعقة سكر واحدة مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بصلة كبيرة ومبشورة.

حبة طماطم كبيرة الحجم. خطوات التحضير:- أحضري قدر كبير وضعي بداخله كمية وفيرة من الماء على نار عالية ثم قومي بقطع اللحمة الصغيرة بداخل الماء بعد أن يغلي.

بعد ذلك قومي بإضافة الطماطم والليمون إلى قطع متوسطة ومتساوية في الحجم وقومي بوضعها على اللحمة في القدر وأضيفي باقي بهارات اللحمة.

ثم قومي بإضافة ملعقة السكر وقومي بتهدئة النار قليلًا وبعد أن ينضج اللحم تمامًا.

قومي بإضافة ملعقة ملح كبيرة أو بحسب حاجته للملح.

من الضروري إضافة الملح في نهاية التسوية لأنه يبطئ من العملية وكذلك لا يجب الإفراط في وضع السكر حتى لا يتأثر طعم اللحمة منه. طرق تنظيف اللحوم المجمدة أحضري اللحم المراد تنظيفه ثم قومي بإزالة الجلد الأبيض الزائد من عليه ونظفيه من أي شوائب عالقة به وثلوج.

قومي بتقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة ثم قومي بوضعها داخل وعاء بلاستيكي به كمية من البرتقال و الليمون.

وقومي بفرك اللحمة بهما حتى تتخلص تمامًا من الزفارة العالقة بها.

يمكنك استبدال البرتقال و الليمون بالخل الأبيض و الملح حتى تقضي على الزفارة وأي روائح كريهة عالقة باللحمة حتى لا تؤثر في طعمها.

كما تساهم تلك المكونات في قتل الميكروبات الضارة والبكتيريا العالقة باللحمة قبل تسويتها.

ثم قومي بوضع اللحمة تغلي مع الماء وقومي بتسويتها بالطريقة التي قمنا بتوضيحها في الوصفة السابقة. عمر شويل - جدة مكون جهنمي لتسريع عملية تسوية اللحوم والكوارع بسرعه الصاروخ بدون وقت جربيها ولن تستغني عنها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون جهنمي لتسريع عملية تسوية اللحوم والكوارع بسرعه الصاروخ بدون وقت جربيها ولن تستغني عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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