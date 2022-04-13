نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع البقلاوة بالفستق وجوز الهند في المقال التالي

سوف نوضح لكم طريقة من أسهل الطرق لعمل أصابع البقلاوة بالفستق، حيث أن البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية، ومنها أصابع البقلاوة التركية الفاخرة التي يعشقها الكثيرون، ويمكن حشوها بأكثر من نوع من الحشوة المفضلة لدى أفراد عائلتك، وفيما يلي سوف نوضح لكم المقادير والمكونات المضبوطة لعمل البقلاوة، بحشوة الفستق وجوز الهند. مقادير ومكونات أصابع البقلاوة بالفستق نصف كيلو من الجلاش. (عجينة البقلاوة الجاهزة)

عدد 2 كوب من شربات الجلاش.

عدد 1 كوب من السمن الذائب بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام من الفستق المجروش.

ربع كوب من جوز الهند

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالفستق وجوز الهند نحضر حشوة البقلاوة، حيث نقوم بإحضار وعاء مناسب ونخلط به كلا من الفستق وجوز الهند والسكر معا.

ثم نحضر قالب التسوية وندهنه بالسمن، بعد ذلك نحضر لفة الجلاش.

نقوم بلف أصابع البقلاوة على سطح أملس مستوي، من خلال فرد طبقتين من الجلاش، وندهنهم بالسمن باستخدام الفرشاة.

ونقوم بوضع الحشوة بداخلها ومن ثم نقوم ببرمها على شكل رول، ومن ثم نقوم بقطعها بالسكين إلى أصابع صغيرة الحجم.

ثم نقوم برصها في قالب التسوية، ونستمر هكذا حتى ننتهى من كل كمية الجلاش المتبقية.

بعد ذلك نقوم بدهنها من الخارج بالسمن باستخدام الفرشاة.

ندخل بعد ذلك القالب الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركه حتى ينضج تماما، من مدة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش من الأعلى والأسفل.

ثم نقوم بسكب الشربات فوقها حتى تتشرب، لمدة ساعة زمن. سر نجاح أصابع البقلاوة مثل الجاهزة أن تكون عجينة الجلاش بدرجة حرارة الغرفة.

ضرورة دهن طبقات البقلاوة بالسمن.

أن تقومي بدهن قالب التسوية بالسمن قبل البدء في رص الأصابع بها حتى لا تلتصق.

تقطيع أصابع الجلاش قبل دخولها الفرن، وهي طرية، حيث لا يمكن تقطيعها بعد ذلك، لأنها ستصبح مقرمشة. طريقة عمل شربات البقلاوة نقوم بإضافة عدد 2 كوب من السكر، إلى كوب من الماء، ونضعهم على النار.

ومن ثم نقوم بإضافة قطرات من عصير الليمون بعد أن يذوب السكر تماما مع الماء، ويدخل في مرحلة الغليان.

ونتركهم على النار حتى تحصلي على القوام المناسب للشربات.

ثم قومي بغلق النار عليه واتركيه جانبا حتى تقومي بتحضير البقلاوة وتسويتها. عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البقلاوة بالفستق وجوز الهند - ثقفني

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