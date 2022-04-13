طريقة عمل شاورما الدجاج بمذاق رائع في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة المميزة

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شاورما الدجاج في المنزل ، ويتم البحث عن طريقة عمل شاورما دجاج وهذا لسهولة طبخها ومكوناتها البسيطة ومذاقها المتميز والذي يفضله العديد من الناس سواء الكبير أو الصغير، وتقدم تلك الوصفة بالعديد من الطرق حيث تكون وجبات صحية متكاملة ويمكن أن تقدم وجبات سريعة أو وجبات بالمنزل، وهناك ملاحظات بسيطة هي التي تعطي المذاق المتميز وتفضيلها عن الكثير من الأكلات السريعة التي تأخذ نفس المذاق الذي يقدم بالمطاعم. شاورما الدجاج لمعرفة طريقة عمل الشاورما علي الفحم ،وسوف نقدم لكم طريقة عمل الشاورما بالدجاج بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ومذاق متميز: المقادير: كيلو من صدور الفراخ المخلية ومقطعة قطع صغيرة.

2 بصلة مفرومة فرم غير ناعم.

كوب زبادي طازج.

3 ملاعق خل أبيض كبيرة.

فلفل ألوان مع البعض حار.

ملح + فلفل أسود+ بودرة ثوم+ توابل شاورما+ بابريكا+ قليل من زيت الزيتون للتحمير. طريقة التحضير شاورما الدجاج يتم وضع كافة التوابل في وعاء مناسب لكمية الشاورما مع الخل الأبيض والزبادي والملح والفلفل مع التقليب الجيد وتترك في المبرد لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

ثم يوضع الزيت في طاسة مناسبة مع البصل والفلفل الحار والألوان.

ثم في طاسة أخرى تحمر الشاورما مع مراعاة التقليب بعد احمرارها ويوضع الخليط السابق صنعه مع التقليب المستمر.

كما يتم تقديم الشاورما مع خبز أبيض وكاتشب وبعض المايونيز. تتبيلة شاورما دجاج ومن أهم ما يؤدي إلى نجاح الشاورما هي التتبيله الخاصة بها وإليكم مقاديرها: ملعقة كبيرة فلفل أسود.

وأخرى من الكركم الطازج.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

ونصف ملعقة بابريكا.

مع بعض الزنجبيل الطازج.

كوب من الزبادي الطازج.

3 ملعقة خل أبيض كبيرة.

مقدار من الشطة حسب الرغبة. ومن الجدير بالذكر أن تلك المقادير لا تؤدي نتيجة إلا بعد نقع الشاورما لمدة لا تقل عن 8 ساعات. طريقة عمل الشاورما في البيت وتفضل الكثير من السيدات عمل الشاورما بالفراخ في البيت وهذا لسهولة وسرعة تحضيرها وبساطة مكوناتها، ويفضل الكثير الشاورما وخصوصا الصغار لأنها تشبه أكل المطاعم في طريقة أكلها، وقد نلت تلك الأكلة السريعة شهرة واسعة في معظم البيوت وقد أتقنت الكثيرات طبخها.

ولابد من ترك الشاورما منقوعة في التتبيله لمدة لا تقل عن 8 ساعات تزيد لا تنقص، وتحمر الشاورما منفصلة عن البصل والفلفل وتوضع بعد ذلك وتقدم ساخنة مع الخبز الأبيض أو سندوتشات خبز سوري. عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما الدجاج بمذاق رائع في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة المميزة

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