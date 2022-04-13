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عمر شويل - جدة وصفة منزلية لتبييض اليدين والقدمين وتقشير الجلد الميت من أول مرة، توجد الكثير من العوامل التي تتسبب على البشرة وجعلها داكنة وأغمق من مناطق أخرى في الجسم وأكثر ما يتأثر في الجسم اليدين والقدمين، ومن هذه العوامل: الأوساخ، الأتربة، العرق، الالتهابات، أشعة الشمس، مما تتسبب في جعل الجلد مائل للاسمرار وهذا يجعلك تشعرين بعدم الثقة في النفس ونجد أن هناك مستحضرات تجميل كثيرة تساعد في حل هذه المشكلة ولكنها تضر البشرة مع كثرة الاستخدام ويمكن استبدالها بمكونات طبيعية لها نفس المفعول.

وصفة الزبادي لتبييض اليدين والقدمين من أول استعمال



يتميز الزبادي بأنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يشتهر بفعاليته الكبيرة في تبييض اليدين والقدمين،

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة منزلية لتبييض اليدين والقدمين بنتيجة مضمونة ومن أول استخدام.

ويتم الاستفادة من خصائص الزبادي بالخطوات التالية:

يتم دهن اليدين المكان المراد تبييضه بطبقة سميكة من الزبادي ونتركه على المكان لمدة سبع دقائق أو حتى يجف وتمتصه البشرة. بعد ذلك نفرك الزبادي على المكان الدهون عليه بحركات دائرية ليدخل في الإنسان. في النهاية نقوم بغسل الخليط من على اليدين والقدمين بماء فاتر.

وصفة الكركم لتبييض اليدين والقدمين

اشتهر الكركم في الفترات الأخيرة بأن له خصائص كثيرة تؤهله للدخول في عالم التحميل وتحضير كريمات البشرة،

فيتم استخدامه في تبييض اليدين والقدمين بشكل فعال مما يجعله مقشر منزلي سريع المفعول، ويتم استخدامه كما يلي:

أولاً نحصل على خليط قوامه متماسك ومتجانس بعد وضع كمية كركم مناسبة على زيت الزيتون وخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نضع طبقة خليط رقيقة على اليدين والقدمين

ونتركها لمدة عشر دقائق قبل شطفها.

خلطات لتبييض اليدين والرجلين من زيت الزيتون وعصير الليمون

يتميز زيت الزيتون بأنه غني بفيتامينات وعناصر غذائية كثيرة تساعد في تغذية وتفتيح البشرة،

هذا بفضل احتوائه على فيتامين سي الذي يساعد في توحيد لون البشرة، ويتم الاستفادة منه كما يلي: