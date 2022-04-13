بأحلى طعم.. بسكويت العيد بالبرتقال المقرمش بطعم لذيذ حضريه في البيت

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قبل العيد تعرفي على طريقة تحضير بسكويت بالبرتقال بدون بيض وبمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا، فهناك الكثير من ربات البيوت التي لا يمكنها الاستغناء عن البيض في تحضير البسكويت ولكن طريقة تحضيره بدون بيض تجعله هش وأكثر لذة من غيره، والبسكويت من الأطعمة الخفيفة على المعدة والتي يحبها الكثير من الأطفال وتسعف الكثير من الأوقات التي لا نرغب في تحضير وجبة الإفطار فيها فالبسكويت يحتوي على قيمة غذائية قد تعادل وجبة إفطار متكاملة الأركان. طريقة عمل بسكويت بالبرتقال بدون بيض مكونات الطريقة:- كيلو دقيق أبيض ناعم.

ربع كيلو من السكر البودرة.

كوب كبير من عصير البرتقال ومثله من السمن البلدي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وقشور البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. خطوات تحضير البسكويت:- قومي بوضع كل من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والنشا في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ويمكنك خفقهم جيدًا بالمضرب الكهربائي.

أضيفي الزيت والسمنة البلدي وقشور البرتقال والسكر في وعاء آخر قومي بخفقه هو الآخر بالمضرب أو بالخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير البرتقال بشكل تدريجي إلى الوعاء الثاني وأضيفي الوعاء الأول إلى الثاني وقلبيه جيدًا حتى يصبح عبارة عن عجينة طرية متماسكة القوام.

ضعي العجينة في الوعاء وغطيها بكيس من النايلون واتركيها ترتاح قليلًا لمدة ربع ساعة ثم قومي بتسخين الفرن قبل تشكيل البسكويت على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بواسطة ماكينة تشكيل البسكويت قومي بتشكيل العجينة ثم قومي برّصها داخل الصواني المرشوشة بالدقيق ثم قومي بوضع الصواني داخل الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة حتى ينضج البسكويت.

بعد أن ينضج قومي بإخراجه من الفرن ثم قومي بتركه حتى يبرد قليلًا وابدئي في تقديمه. أبرز الأخطاء التي قد تقعين فيها عند تحضير البسكويت استخدام الزبدة بكميات ضئيلة قد تؤثر على قوام البسكويت فيجب وضع كميات كبيرة منها.

بالنسبة للنشادر فتقوم بعض السيدات في وضع كمية كبيرة منه ومن الأفضل عدم الإفراط في استخدامه لأنه يساهم في نفش البسكويت بصورة كبيرة.

وضع الحليب السائل بدلًا من البودرة يساهم في تجفيف البسكويت وجعله ناشف. عمر شويل - جدة بأحلى طعم.. بسكويت العيد بالبرتقال المقرمش بطعم لذيذ حضريه في البيت - ثقفني

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