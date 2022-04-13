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عمر شويل - جدة تكثيف شعر الحواجب والرموش بوصفات طبيعية سريعة المفعول بديل المكياج، تعد الحواجب والرموش من مظاهر الجمال في الوجه وهي الأكثر تأثراً أيضاً لأنهما يحتاجان لعناية واهتمام بشكل دائم، ولذلك تسعي العديد من الفتيات إلي استخدام الطرق التقليدية مثل الماسكارا أو منتجات تحديد الحواجب، ولكنها ليست دائمة كما أن لها آثار جانبية حيث تتسبب في ضعف نمو البصيلات وتساقط الشعر، وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية ولكن يمكنك الاستغناء عنها تماماً والبدء في استخدام مواد طبيعية تساعد في تطويل الرموش والحواجب وتقويتها دون الحاجة للمنتجات الكيميائية الضارة.

وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش في أسرع وقت



توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تكثيف الحواجب والرموش وتقوم بإنبات الفراغات في وقت قصير.

وصفة حليب جوز الهند لتكثيف شعر الحواجب والرموش

نجد أن حليب جوز الهند من المصادر الطبيعية التي تحتوي على معادن وفيتامينات وكان يستخدم في قديم الزمن لعلاج المشاكل التي تظهر في الشعر،

هذا بجانب وجود بروتينات وأحماض دهنية تعزز نمو الشعر بشكل عام، ويتم تحضير الخليط كالتالي:

يجب إحضار حليب جوز الهند من مكان ثقة لعدم غشه. نضع عدة قطرات منه على الحواجب ونمشطه جيدًا، وإذا تجمد زيت جوز الهند قبل الاستخدام يجب فركه باليد حتى يصبح سائلاً أو نضعه على درجة حرارة منخفضة. يتم عمل تدليك باستخدام قطنة مبللة بحليب جوز الهند لعدة دقائق. ثم يترك على الحواجب والرموش ليلة كاملة، وبعد ذلك نغسل بماء دافئ في اتجاه واحد. ينصح بتكرار هذه العملية بشكل يومي وسوف نلاحظ النتيجة المرغوبة بعد مرور ستة أسابيع.

زيت الزيتون لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش

يساعد مساج الحواجب باستخدام زيت الزيتون على تعزيز حركة الدورة الدموية بهما وهذا يساعد كثيراً في نمو الشعر وليس شعر الحواجب والرموش فقط بل الشعر بشكل عام،

وله دور فعال في تقليل معدل إنتاج الهرمون المسئول عن تساقط الشعر وعدم الإنبات، ويتم الاستفادة منه كما يلي:

المكونات

مقدار نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عسل نحل.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت الزيتون على العسل النحل والقليل من الماء الدافيء في وعاء صغير ونخلطهم جيدًا. ثم نستخدم الخليط في عمل تدليك للحواجب والرموش بواسطة قطعة نظيفة من القطن لمدة دقيقتين قبل الذهاب للنوم. يترك الخليط على الحواجب والرموش ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بغسله، ويمكن تركه لمدة ٤٠ دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الخلطة بماء دافئ.

وصفة جل الصبار لتكثيف الرموش

من المعروف أن جل الصبار يحتوي علي إنزيمات وفيتامينات هامة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش كما يقوم بتحفيز البصيلات علي النمو.

المكونات

ملعقة جل صبار كبيرة.

ملعقة من زيت الخروع صغيرة.

كبسولتان فيتامين ه.

طريقة التحضير