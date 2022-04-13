نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتى فور السورى الهش والناعم على اصولة بالمقادير المضبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتى فور هو احد انواع الحلويات المشهورة والمنتشرة فى بلاد الشام ومصر والوطن العربى. وهو من الحلويات الشهية واللذيذة ويعتبر البيتى فور من الحلويات المرتبطة بالأعياد والمناسبات. كما انة من الحلويات التى يمكن تحضيرها بسهولة فى المنزل وتقديمها الى افراد الاسرة او الضيوف فى المناسبات والعزائم. ويتميز البيتى فور بالطعم اللذيذ والمذاق الرائع وهو من الحلويات المحببة لدى الجميع. ومن خلال موقع ثقفنى نوضح افضل طرق عمل البيتى فور فى المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة.

خطوات تحضير البيتى فور فى المنزل

تستطيع ربات البيوت والأمهات أن تقوم بتحضير البيتى فور فى المنزل حيث لا يحتاج الى مجهود او تكلفة مقارنة بالشراء من المحلات. وتعتبر مكونات البيتى فور مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم البيوت. وفى الخطوات التالية البسيطة نقدم طريقة عمل البيتى فور السورى فى المنزل مع افضل الوصفات.

مكونات البيتى فور السورى

يمكن زيادة الكميات او التقليل منها حسب الرغبة والحاجة.

مقدار خمس اكواب من الدقيق الممتاز.

مع كوب ونصف من السكر.

ثم ثلاث ارباع كوب من السمن.

كذلك ثلاث ارباع كوب من الزبدة.

ايضا ثلاث ملاعق من جوز الهند.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مع ثلاث حبات من البيض.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

خطوات عمل وتحضير البيتى فور السورى

طريقة تحضير عجينة البيتى فور

خلط الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند والملح والفانيليا.

اذابة السمن والزبدة فى وعاء على نار متوسطة.

خفق البيض مع السكر حتى يذوب السكر.

اضافة السمن و الزبدة الى الدقيق مع تقليب المكونات ثم اضافة خليط البيض والسكر.

يتم عجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة شبة طرية متماسكة.

تترك العجينة لمدة نصف ساعة ثم تعجن مرة اخرى.

طريقة التسوية

تسخين الفرن على 200 درجة مئوية.احضار صوانى الفرن وتدهن ببعض الزبدة.

يتم تشكيل عجينة البيتى فور على الشكل الذى ترغبين فيه.

توضع قطع عجينة البيتى فور فى صوانى الفرن ثم وضع الصوانى فى الفرن.

تترك الصوانى فى الفرن حتى تأخذ اللون الذهبى الفاتح.

إخراج صوانى البيتى فور من الفرن وتترك حتى تبرد.

ثم توضع فى اكياس وتقدم عند الرغبة والحاجة فى اطباق الحلويات.

يمكن إضافة بعض من النوتيلا الى بعض من العجينة حسب الرغبة. يمكن تشكيل البيتى فور بأشكال مختلفة حسب الرغبة.