اشربيه قبل النوم لنسف دهون البطن والأرداف نتيجة رهيبة

الدهون المتراكمة في أماكن مختلفة من الجسم من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجهها السيدات ولهذا دور كبير في فقدان الثقة بالنفس، ولهذا يحاولن الوصول إلى حل جذري للقضاء على تلك المشكلة ونسف دهون الجسم المتفرقة، ويساعد في ذلك عدة مشروبات حارقة للدهون.

مشروب الديتوكس للتخلص من الدهون أثناء النوم

نجد أن مشروب الديتوكس يحتوي على كثير من الأعشاب التي تعزز سرعة عملية حرق الدهون أثناء النوم، ولهذا يتم تناوله قبل النوم، ويمكن تحضيره بالمكونات التالية:

مقدار ٢٠ جرام أوراق بقدونس.

نصف حبة ليمون كبيرة.

خيار مقطع شرائح.

زنجبيل طازج شرائح.

لتر ماء.

ملعقتان كبيرتان مسحوق كمون.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع المياه في زجاجة ونضيف لها البقدونس الشرائح، الخيار الشرائح، الزنجبيل الشرائح ونتركهم في الزجاجة ليلة. بعد ذلك نشرب كوب من هذا المشروب طوال اليوم، وبخاصة بشكل يومي قبل التوجه للنوم بساعة ويفضل أن يكون على معدة فارغة. يكرر تناول هذا المشروب بشكل يومي لنلاحظ الفرق.

مشروب منقوع الكمون والليمون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان بذور كمون.

شرائح ليمون.

عدد ٣ ملاعق عصير ليمون.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

أول خطوة يجب القيام بها هي نقع بذور الكمون، مع شرائح الليمون في كوب ماء كبير ونترك المكونات مع بعضها لمدة ٣ ساعات متواصلة. بعد ذلك نقوم برج كوب المكونات هذه قبل الاستخدام. يجب تناول كوب من هذا المشروب قبل الذهاب للنوم بساعة واحدة، ويفضل أيضاً أن تكون المعدة فارغة.

مشروب الزنجبيل بالليمون

المكونات:

ملعقة زنجبيل بودر كبيرة.

عصير ليمون.

كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون ناعمًا.

طريقة التحضير: