بسكويت العيد بالبرتقال بطعم رائع ونكهة لذيذة وقوام هش وخفيف

بسكويت العيد بالبرتقال ، يعتبر البسكوت من أشهر المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويعد البسكوت من المخبوزات التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة وتوجد أنواع مختلفة منه ومتنوعة، من أكثر الأنواع التي يتم تحضيرها هي بسكوت الزبدة وبسكوت اللانكشير وبسكوت الناعم والبسكوت الاقتصادي فهناك أنواع مختلفة ولكل منها مذاق رائع ومختلف عن الآخر من حيث طريقة التحضير والمكونات، وتعتبر مكونات البسكوت بشكل عام مكونات سهلة وبسيطة وأغلبها متوفر داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكوت العيد بالبرتقال بطعم رائع ونكهة لذيذة.

مكونات عمل بسكويت العيد بالبرتقال

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب ن الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بشر برتقال

كوب ونصف من السكر البودر.

كوب من الزبدة أو السمنة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يمكننا إعداد بسكويت العيد بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح خلطاً جيداً، حتي تتجانس المكونات ثم نترك الخليط جانباً. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به السمنة والسكر ونخفق المكونات حتي يصبح الخليط فاتح وذو قوام كريمي. نضيف البيض تدريجياً ثم نضيف الفانيليا ونخفق المكونات مرة أخرى حتي يختفي البيض تماماً. ثم يضاف بشر البرتقال ونخفق المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. يضاف خليط الدقيق السابق تدريجياً ونقلب المكونات بالملعقة بدلاً من التقليب باستخدام العجان، حتي يختفي الدقيق تماماً وتتشكل لدينا عجينة. نضع العجينة داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل التشكيل مع مراعاة تغطيتها جيداً.

طريقة تشكيل البسكويت