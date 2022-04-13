طريقة عمل الغريبة السورية الشامية الناعمة الهشة على اصولها بالمقادير بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ

الغريبة من الحلويات اللذيذة المذاق والطعم وهى من الحلويات الناعمة والهشة.كما انها سهلة التحضير فى المنزل وتعتبر الغريبة السورية من اشهى انواع الغريبة فى الوطن العربى. ويتميز المطبخ السورى ببعض اللمسات والتكات التى تجعل المذاق والطعم رائع ولذيذ. وتعد مكونات الغريبة هى مكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها فى المنزل بسهولة وتقديمها إلى الاسرة والضيوف. وفى السطور التالية نوضح افضل طرق عمل الغريبة السورية الشامية الاصلية.

خطوات تحضير الغريبة السورية الهشة والناعمة

تستطيع ربات البيوت تحضير الغريبة فى المنزل أفضل من المحلات مع اتباع المكونات والمقادير المضبوطة. وذلك دون الحاجة الى الشراء من المحلات بتكلفة عالية. حيث تحضر الغريبة من الزبدة والدقيق والسكر بجانب الفستق للتزيين. ومن خلال موقع ثقفنى نوضح طريقة عمل الغريبة السورية فى السطور التالية.

مكونات الغريبة السورية

تختلف الكميات حسب الحاجة والرغبة.

مقدار ست اكواب من الدقيق الجيد.

ثم كوبان من السمن.

ايضا كوب من الزبدة.

كذلك كوبان من السكر الناعم.

ايضا كوب من الفستق الحلبى.

كذلك رشة من الفانيليا.

خطوات تحضير وعمل الغريبة السورية

طريقة تحضير عجينة الغريبة

وضع السمن والزبدة فى وعاء على النار حتى تذوب المكونات.

وضع الدقيق فى وعاء مناسب مع السكر والفانيليا.

اضافة السمن والزبدة الى الدقيق مع تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة شبة طرية متجانسة.

تغطية الوعاء جيدا وتترك العجينة نصف ساعة. ثم اعادة عجن العجينة مرة اخرى.

طريقة التسوية

تسخين الفرن على درجة حرارة 1800 درجة.

إحضار صوانى الفرن وتدهن ببعض من الزبدة او السمن.

تشكيل عجينة الغريبة على شكل كرات صغيرة ثم وضع حبة من الفستق فى كل حبة غريبة.

ترص الغريبة فى صوانى الفرن مع ترك مسافة كل حبة والاخرى.

توضع صينية الغريبة فى الفرن وتترك حتى نحصل على اللون الذهبى الفاتح.

يتم إخراج صوانى الغريبة من الفرن وتترك حتى تبرد.

ثم وضع الغريبة فى اكياس وتقدم حسب الحاجة والرغبة وبالهناء والشفاء.

تعتبر الغريبة من الحلويات التى تعد وتحضر فى شهر رمضان المبارك وفى الاعياد. ويشتهر الوطن العربى ومصر بهذه العادات والتقاليد المتوارثة.