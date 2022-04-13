كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل من أحلي وألذ الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وبكل سعادة وفرحة، وهي منتشرة بشكل كبير في جميع أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وهي تتمتع بفوائدها الكثيرة والغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، وكيكة قدرة قادر من الحلويات التي يفضل تناولها في شهر رمضان حيث تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي ونشيط، كما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها والتي تتميز باحتوائها على البيض، وهو أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والتي تعمل على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية والمفيد جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، كما يساعد إضافة البيض إلي طريقتنا المميزة لعمل أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل علي بناء الجسم والعضلات وتقويتها بصورة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية بشكل عام، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل والنوتيلا، وذلك مثل احتوائها على الدقيق والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والذي يساعد على إمداد الجسم بالنشويات المغذية والمفيدة لصحة الجسم بشكل كبير ومميز، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالكراميل ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك قدرة قادر، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة لها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية. ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة