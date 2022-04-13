الفاكهة التي تعالج ضعف النظر وتحسين البصر فلا حاجة لعمليات الليزك بعد الآن صحح نظرك في المنزل

فاكهة تعالج ضعف النظر حيث أن الكثير منا يعاني من ضعف النظر لأسباب كثيرة منها إجهاد العين بإطالة النظر لشاشات الموبايل أو التلفاز أو القراءة، ومنها سبب أعراض الشيخوخة المبكرة فيجب علينا أن نقي أجسامنا من المخاطر التي تتعرض لها العين، وذلك من خلال تناول مواد غذائية تحتوي على فيتامين ج أو الزنك أو النحاس، وهذه الأطعمة تساعد على تحسين النظر ويقلل زيارة طبيب العيون.

الفاكهة التي تعالج ضعف النظر

يوجد الكثير من الفواكه التي تعالج ضعف النظر، وتساعد في حل المشكلة منها الآتي: